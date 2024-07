Realizan Diálogo participativo con mujeres dirigentas de ANECAP Filial Coyhaique

“Fortaleciendo el rol de la dirigencia social femenina”, fue el nombre de este diálogo en participativo, realizado el pasado sábado 20 de julio, en el cual asistieron un total de 15 mujeres socias de ANECAP Filial Coyhaique, instancia que buscó fortalecer sus competencias dirigenciales, asociatividad y vinculación, rumbo al encuentro nacional de trabajadoras de casa particular que se desarrollará en enero 2025, y que estará a cargo de esta Filial.

Coyhaique.- Durante el encuentro y a través de diversas metodologías, teórico- prácticas, se abordaron diversas herramientas para fortalecer el trabajo colaborativo entre las participantes, y cómo desde las cualidades individuales, es posible promover el desarrollo conjunto de la organización.

“Como Secretaría Regional de la Mujer y la Equidad de Género, estamos muy contentas de esta instancia que hemos compartido hoy con las socias de ANECAP, dado que es el resultado de varios meses de trabajo en el que nos hemos puesto a disposición para cooperarles en las distintas necesidades que han surgido a partir del Encuentro Nacional, que convocará a todas las socias de ANECAP y que tendrá lugar en Coyhaique. Parte de nuestra tarea como SEREMI es visibilizar el trabajo doméstico y de cuidados que hacen las mujeres y especialmente las trabajadoras de casa particular”, indicó la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género (S) Lenka Gatica Sandoval.

Durante el encuentro, las participantes también pudieron conocer experiencias de lideresas y dirigentas chilenas, que han encabezado importantes procesos sociales, legislativos y cívicos, sin duda un momento muy inspirador, que les permitirá en un futuro próximo, contar con mejores herramientas durante el proceso de organización de este magno evento, instancia que se espera sea una gran oportunidad para compartir experiencias desde los diversos territorios, y generar alianzas que fortalezcan la asociatividad a nivel nacional, en pro de una mejor calidad de vida para todas las asociadas.

Por su parte, Magdalena Hueitra, presidenta de ANECAP Filial Coyhaique: “La actividad me pareció maravillosa, porque aprendimos un poco más lo que es ser dirigentes (as). Estamos seguras que nos servirá lo que aprendimos hoy día, a ser más sociables y amistosas entre las socias. Esta es una organización de mujeres maravillosas”, concluyó.

Así también, la vicepresidenta de la organización, Gladys Negue, señaló: “Fue una actividad maravillosa, enriquecedora, estuvo bien estructurada, con mucha información que es de vital importancia para las socias de ANECAP y las otras personas que fueron invitadas”, dijo.

“Finalmente, cabe destacar que desde el rol de la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, el apoyo a las diversas organizaciones de mujeres es fundamental para seguir construyendo un Chile para todas, considerando que en estos espacios convergen diversas mujeres con inquietudes que van desde mejorar su calidad de vida, hacer uso de sus derechos y trabajar en forma colectiva para potenciar el desarrollo de todas. De tal manera, es fundamental que existan estas instancias asociativas desde nuestro territorio de Aysén” puntualizó Lenka Gatica Sandoval, Seremi (S) de la Mujer y la Equidad de Género.