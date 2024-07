Edelaysen inaugura tótem gratuito para recarga de celulares en Cesfam de La Junta

Una iniciativa que permite a las familias mantenerse conectadas en lugares de alta concurrencia como la sala de espera del Cesfam de La Junta, es parte de la gestión que ha desarrollado Edelaysen en diferentes espacios de la región. La iniciativa forma parte del programa “Conecta tu Energía”, diseñado para ofrecer soluciones prácticas y sostenibles para la comunidad.

El tótem de recarga gratuita, ubicado en la sala de espera del Cesfam, permitirá a los vecinos cargar sus dispositivos móviles mientras esperan su turno para ser atendidos. Esta implementación no solo mejora la experiencia de los usuarios del centro de salud, sino que también garantiza que los vecinos puedan mantenerse conectados en todo momento, facilitando la comunicación y el acceso a información relevante.

Atilano Jaramillo, ejecutivo de Edelaysen destacó “Es un gran beneficio a la comunidad, dar las gracias al Cesfam por acceder a nuestra petición por darnos la oportunidad de promover y entregar sustentabilidad, entregándole un confort a las personas que van a estar en el día a día y sobre todo ese compás de espera que sea ameno y que haya un contacto permanente de parte de los familiares cuando haya una persona enferma y eso sin duda es lo más gratificante para nosotros”.

La inauguración del tótem contó con la presencia de autoridades locales, representantes de Edelaysen y miembros de la comunidad, quienes destacaron la importancia de este tipo de iniciativas en la construcción de una sociedad más conectada y solidaria.

En ese sentido Nolfa Águila vecina del sector rural de la localidad comentó sentirse agradecida con este tótem, recordando que es similar al que se encuentra ubicado en el terminal de buses de Coyhaique agregando que: “Me parece excelente porque la verdad uno viene al Cesfam y tiene que esperar un rato y si no tienes carga para tu celular fácilmente lo pones ahí y me parece excelente, muy bueno porque yo vengo del campo y vengo por mis horas. Me parece muy bien lo que hizo Edelaysen”.

Por su parte, Camila San Martín directora (s) del centro de salud mencionó que: “Agradecer a Edelaysen por esta bonita donación que hicieron al centro de salud y en general a toda la comunidad del sector norte. Si bien este tótem va a estar en el Cesfam de La Junta, es un beneficio para la comunidad de Lago Verde, Puyuhuapi, Raúl Marín cuando se vienen a atender ya que los usuarios están por largas horas y esto permitirá la conectividad con sus familias así que se agradece mucho”.

Con este proyecto, Edelaysen reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y el apoyo a las comunidades de Aysén, promoviendo un entorno donde todos puedan beneficiarse de los avances tecnológicos y energéticos.