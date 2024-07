Senadora Ordenes manifestó preocupación por medidas de seguridad anunciadas : “No debe dejarse de lado a regiones como Aysén”

Luego de la conmoción social por los homicidios registrados durante el último fin de semana largo, el Ejecutivo dio a conocer una serie de medidas de reforzamiento de seguridad para la región Metropolitana, sin embargo, a nivel nacional el escenario no deja de ser preocupante. En esta línea, la senadora por la región de Aysén, Ximena Órdenes Neira, valoró el esfuerzo, pero señaló que “no debe dejarse de lado a regiones como Aysén”, donde las cifras muestran que ha habido un incremento, por ejemplo, de casos de robo con violencia e intimidación y de homicidios.

Valparaíso.- “Mi preocupación es que se tenga una lógica espejo en las regiones, que no se concentre todas las medidas de seguridad solo en Santiago, por eso espero que se adopten medidas en regiones como Aysén, donde se ha registrado un incremento gradual de los delitos con violencia, con la misma energía que en la Región Metropolitana”, indicó la parlamentaria, añadiendo: “por ejemplo, se ha anunciado que el programa Calle sin Violencia se va a extender a toda la Región Metropolitana. Bueno que eso tenga también un reflejo en todas las regiones”

“Los últimos informes dan cuenta que 5 regiones, entre ellas Aysén, han mostrado un aumentado en delitos con intimidación o violencia, lo que para nosotros es un escenario del que no se tiene registros y el dato más preocupante es que en contraste con el 2023 hemos aumentado los homicidios registrados en la región”, recalcó Órdenes, quien dando cuenta de las alarmantes cifras, aseguró que esta alza en delitos de mayor connotación social es algo nuevo para los aiseninos y aiseninas.

“Me parece que este es un dato a tener a la vista, además de los sucesos que han ocurrido los últimos días, hechos que dan cuenta de que hay una preocupante cifra respecto a la tenencia y uso de armas”, recalcó la representante de la región.

Finalmente, la senadora Órdenes recalcó que se debe poner énfasis en frenar esta tendencia a nivel nacional, pero hizo un llamado a que “si bien es necesario reforzar la seguridad en la región Metropolitana, donde se ha visto un evidente deterioro en las condiciones de seguridad y un alza en los delitos más violentos, hay que evitar que estos crímenes se desplace a las regiones”.

Cabe destacar que las cifras entregadas por Carabineros en los últimos informes del STOP dan cuenta de que hay una tendencia al alza en los delitos de mayor connotación social, donde Aysén registra más de 5 semanas -hasta la semana 28-, cifras superiores al 2023.