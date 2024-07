Realizan encuentro con trabajadores y trabajadora del Programa de Restauración y Manejo Forestal de bosque nativo y abordan temas de: Equidad de Género, Derechos y Avances Legislativos en materia laboral y de Pensión de Alimentos

Promover el empoderamiento, y acercar información legislativa en materia de derechos a cerca de 60 trabajadoras y trabajadores de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Coyhaique, fue el principal objetivo de este encuentro, donde en una jornada de dos días, se abordaron importantes temas en materia de equidad de género y avances legislativos.

Una jornada que contó con la presentación de la Ley 21.484 de Responsabilidad y Pago Efectivo de Deudas de Pensión de Alimentos, ponencia a cargo del abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, CAJ Bío-Bío, Milton Navarro, donde en su mayoría – mujeres, tuvieron la posibilidad de realizar diversas consultas sobre la Ley y su tramitación, además de compartir experiencias, desde sus múltiples roles, sobre un tema tan importante, que no solamente impacta a las trabajadoras, sino también a sus hijos e hijas.

“Como Fundación Prodemu estamos siempre muy atentas a ir observando y dialogando con las diferentes instituciones publicas y privadas que trabajan con grupos de mujeres, es así que nace esta colaboración con Conaf Coyhaique, con quienes nos reunimos con el propósito de levantar actividades que nos permitan entregar capacitación e información a las mujeres y hombres que trabajan en ese espacio. Desde este lugar en adelante, generamos un programa de trabajo intersectorial que nos permitió entregar información relevante y necesaria de socializar, más cuando los temas abordados nos llevan a reflexionar de lo importante que es incorporar la transversalización del enfoque de género en todos los espacios laborales. Creemos que estas instancias fueron significativas para las/os trabajadoras/es que participaron en ambas jornadas, lo que sin duda nos insta a seguir trabajando en la implementación de nuestra oferta programática institucional”, indicó Ingrid Osorio Santana, directora de Fundación Prodemu Aysén.

Lindana Cayún, trabajadora del programa de Restauración y Manejo Forestal de bosque nativo y plantaciones en Aysén, agradeció la instancia, sobre todo por la posibilidad de contar con información que tanto ella- como menciona y otras compañeras, no conocían hasta entonces o no entendían. “Es muy bueno que haga esto, ojalá cada vez se pudieran hacer más charlas sobre estos y otros temas. Hay muchas mujeres, incluso compañeras que son muy sumisas, que no reciben pensión de alimentos, y tienen hijos y además, tiene que mantener a sus niños. Por eso es importante que se enteren de esto que se ha informado, porque esto las ayuda a ser más valientes”, puntualizó.

José Luis Pérez, Jefe Provincial de CONAF Coyhaique, respecto de la actividad indicó: “Como Corporación estamos agradecidos de la convocatoria que este encuentro suscito, destacamos la importancia de las organizaciones del Estado que estén comprometidas con los trabajadores y trabajadoras, para disipar dudas y de esta forma ayudamos a tener ciudadanos más empoderados en conocimientos claves para su diario vivir. La Ley Karin viene a contribuir y entender la importancia que aprendamos a convivir en un ambiente laboral más grato con relaciones humanas amenas en donde cada persona sea valorada y respetada.”, indicó.

Durante el segundo día de jornada, la actividad comenzó con un taller sobre “Empoderamiento, Co-responsabilidad familiar, laboral y masculinidades”, facilitado por el Gestor de Formación y Capacitación de Fundación Prodemu, Henry Navarro Saldivia, instancia que permitió no solamente conocer diversas visiones en torno a estos importantes temas, sino también reflexionar desde el espacio laboral, sobre los diferentes roles que cumplen hombres y mujeres en la sociedad, cuánto se ha avanzado en materia de equidad de género, y los desafíos necesarios para acortar las brechas de género en los diferentes espacios.

Finalmente, la actividad contó con la presentación de La Ley Karin que entra en vigencia el próximo 01 de agosto, ponencia a cargo del Seremi del Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz Cordaro, la cual fue complementada por un panel de conversación, en el que participaron representantes de las diversas reparticiones públicas invitadas, entre ellas: la Dirección del Trabajo, la Superintendencia de Seguridad Social, el Instituto de Seguridad Laboral y otras, que acompañaron la jornada, como: La Delegación Presidencial Regional, SEREMI de Salud, SernamEG, todas, instituciones prestas a brindar asesoría, responder inquietudes y consultas de los y las asistentes, en el entendido que muchas veces, éstos/as, no saben donde acudir, a quién consultar y especialmente, no cuentan con el tiempo necesario para poder hacer ciertos trámites o consultas.

Finalmente La SEREMI (S) de la Seremi de la Mujer y La Equidad de Género, Lenka Gatica Sandoval indicó: “Estamos muy agradecidas de que Prodemu y CONAF, nos hayan hecho parte de este diálogo con trabajadores y trabajadoras reforzando la articulación intersectorial a la que estamos llamados los organismos públicos, la cual ha permitido acercar esta información tan relevante en materia de derechos a hombres y mujeres en sus diversidades. Como SEREMI de la Mujer, nos seguiremos poniendo a disposición, para seguir socializando las políticas públicas impulsadas por el presidente Gabriel Boric Font, a todos los ciudadanos y ciudadanas, y los avances en materia legislativa, que han permitido acortar brechas de género y de esta manera, generar mejores oportunidades para hombres y mujeres en nuestro país”, concluyó.