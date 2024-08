Senadora Órdenes se refiere a falta de un sistema instrumental de aterrizaje en aeródromo de Balmaceda

Luego de las complicaciones que presentaron algunos aeropuertos de la Zona Austral, como El Tepual, en Puerto Montt o el aeródromo de Balmaceda -una de las principales entradas a la región de Aysén-, registrando suspensiones de vuelos y retrasos de hasta un día por las condiciones de visibilidad, la senadora por la región de Aysén, Ximena Órdenes Neira, quién preside la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, rápidamente dio cuenta de esta situación, oficiando a todos los actores involucrados, como a la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-, al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección de Aeropuertos y a la Junta Nacional de Aeronáutica Civil, a cargo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para saber qué sistema de aproximación ILS se proyectará en cada caso.

Valparaíso.- En la sesión de la Comisión de este miércoles, participó como invitada la directora nacional de aeropuertos, Claudia Silva, quien dio cuenta sobre qué medidas se están tomando y cuál será el alcance de estas medidas. Por su parte, y luego de que la directora le respondiera una serie de inquietudes sobre las proyecciones para el aeródromo de Balmaceda, la representante de la región de Aysén en el Senado, sostuvo que las metodologías deben revisarse.

“Creo que la metodología la tienen que revisar”, le comentó la parlamentaria a la directora. “Lo digo porque en APR la cambiamos, sino no podíamos seguir haciendo APR. La Carretera Austral no se habría pavimentado ni un kilómetro si esto no ocurre”, señaló, argumentando que “los costos son los que son. 10 mil millones son varios lotos, pero son menos de 10 kilómetros de pavimento y estamos hablando de la misma conectividad. Entonces, para que también lo pongamos en esa perspectiva, 10 kilómetros de pavimento es poco en una región como Aysén o Magallanes y la Antártica Chilena”.

“Es una reflexión sobre cómo vamos a hacer los avances en conectividad en regiones de esta naturaleza. Por el número de habitantes, nunca. Por eso son prioridades presidenciales o pasamos de costo eficiencia, costo beneficio y creo que esa es una tarea”, continuó la parlamentaria, referenciando otras situaciones relacionadas a la zona austral. “La región de Aysén es la única que no tiene este sistema instrumental de aterrizaje, si lo comparamos con El Tepual y Magallanes y esto tiene un plazo de por lo menos de un año más, si es que las licitaciones y las aperturas se dan en las condiciones óptimas”, recalcó.

Esta es “la puerta de entrada a una región, que además tiene una vocación turística y que sigue creciendo”, insistió la representante aisenina. “El Plan Maestro es del 2009-2010, es decir, llevamos harto tiempo en eso. Magallanes está pensando ya en el tema del hielo y estas condiciones son las mismas en toda la Zona Austral. Entonces, si acá existía la oportunidad de hacer algo distinto en la categoría del ILS, quizás, aunque hubiese sido más complejo… Porque el nuevo salto, a un nuevo tipo de categoría, va tardar años y conociendo el sistema público, la repuesta va a ser ‘pero si el año pasado instalamos el otro’, entonces será otra década más”, concluyó Órdenes.

Cabe aclarar que los Sistemas de Aproximación Instrumental ILS -Instrument Langing System- es una radioayuda, que asiste la aproximación y aterrizaje de una aeronave, entregando guías horizontales y verticales. La directora nacional de aeropuertos, aseguró que esta semana se tendrá la apertura económica para, por un lado extender la pista de aterrizaje del aeródromo de Balmaceda y por otro, integrar un ILS CAT I, que permitirá un alcance visual de 550 metros, contemplando 17 mil millones de pesos en la primera etapa de ejecución.