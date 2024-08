Retorno a clases: Salud llama a mantener medidas preventivas ante aumento de virus respiratorios

Influenza A, Rinovirus y Covid19 han sido los virus con mayor circulación en lo que va del invierno 2024, siendo los más afectados los menores de 5 años y adultos de 20 a 64 años de edad.

Coyhaique.- El mes de agosto es una de las épocas más complejas en lo que respecta a enfermedades respiratorias en la región de Aysén, y es que el retorno a clases de los establecimientos educacionales, sumado a las condiciones climáticas propias de esta época en la región, crean un ambiente propicio para la proliferación de virus.

Si bien los virus circulantes en la región de Aysén han disminuido notablemente en relación al año anterior, en lo que va del año 2024 los que más han circulado en la población regional son Influenza A, Rinovirus y Covid19. En ese sentido, el grupo etario más afectado son los menores de 5 años con 49,9%, seguido por adultos de 20 a 64 años con 22,2% de los casos respectivamente.

“Sabemos que las enfermedades respiratorias, particularmente en este periodo del año, son las que causan la mayor mortalidad y morbilidad en la población infantil. Es por eso que queremos invitar a todas las familias con niños desde los 6 meses hasta los 6 años que no han recibido la vacuna contra la influenza lo hagan, porque todavía está disponible esta protección en todos los centros de salud”, indicó la Seremi de Salud Aysén, Carmen Monsalve Gómez.

Si bien las cifras en torno a enfermedades respiratorias y virus circulantes en niños y niñas en edad preescolar están muy por debajo de lo observado en los últimos años, a fines del mes de junio se registraron los primeros casos de Virus Respiratorio Sincicial (VRS). Sin embargo, a la fecha no se han presentado cuadros graves que requieran hospitalizaciones en servicios críticos -UTI o UCI- ni traslados extrarregionales, en gran parte gracias a la incorporación en nuestro país de Nirservimab, anticuerpo monoclonal que desde abril de 2024 está siendo administrado a todos los nacidos desde el 01 de octubre de 2023 en adelante.

“Todos los niños nacidos desde el 1 de octubre de 2023 que no han recibido su protección contra el virus respiratorio sincicial es momento de hacerlo. Llamamos a las familias a estar atentas a las señales de alerta, particularmente de enfermedades infectocontagiosas en este periodo del año, para que haya una asistencia adecuada y responsable de los niños y niñas a clases”, enfatizó la autoridad sanitaria, haciendo un llamado a fortalecer el trabajo con salas cunas y jardines infantiles del territorio para asegurar una consulta oportuna de estos casos.

Por su parte, María Francisca Rojas, directora del Jardín Infantil Gabriela Mistral, hizo un llamado a las familias de niños y niñas en edad preescolar para que en caso de presentar síntomas tales como fiebre, tos, respiración agitada u otros asociados a enfermedades respiratorias, eviten asistir a los establecimientos educacionales y sean llevados a algún centro de salud para su diagnóstico, evitando que los menores se agraven y que eventualmente se produzcan brotes al interior de los jardines infantiles.

“Recordarle a las mamás y papás que sus hijos aquí están protegidos, cuidados, seguros y con entrega de educación, pero también es importante que cuando están enfermos, con fiebre, tos o con algún síntoma respiratorio, los lleven al médico para que no se produzcan contagios con otros niños. La idea es mantener la asistencia y que los niños estén en bienestar integral, que se sientan bien para aprender, conocer y que vayan reconociendo este mundo abierto para ellos”, destacó la educadora.