Servicio de Salud Aysén reconoció a funcionarios y funcionarias en su aniversario número 45

Diez funcionarias y funcionarios de la Red Asistencial de Aysén fueron reconocidos por sus años de servicio, en el marco del aniversario número 45 de la institución y que permitió valorar los ciclos laborales de 25 y 30 años de permanencia en el Servicio de Salud Aysén (SSA).

Coyhaique.- “Una ceremonia muy especial, porque uno cumple más de 30 años de servicio y este es un espacio para que reconozcan a todos los funcionarios por la labor que cumplen durante muchos años y, como dijo el director, va a perpetuarse para todos los funcionarios. Una excelente ceremonia, bonita. El video me emocionó mucho, porque no sabía que estaría mi señora. Una bonita experiencia y muy buena ceremonia”, precisó Cristian Robles, funcionario con 30 años de servicio.

Una ceremonia marcada por las emociones y la sobriedad, donde los distintos gremios del sector salud también aprovecharon de sumarse a la ceremonia con presentes, galvanos y regalos a sus representados.

“Muy emocionada porque llevo más de 30 años de servicio. Comencé a honorarios trabajando en la dirección de atención primaria y orgullosa de lo que he hecho, porque he dado harto por el servicio con cariño y todo lo que he dado ha sido con emotividad, con mucho esfuerzo. He trabajado día a día y lo hago con mucho amor”, expresó Marina Gómez, quien cumplió tres décadas en sus funciones.

El director del SSA, Juan Pablo Bravo Quintana, también tuvo conmovedoras palabras para quienes han ejercido su labor durante tantos años en una institución que crece día a día, en materia tecnológica, de infraestructura, pero donde lo más importante continúa siendo el recurso humano.

“Destacar a las y los funcionarios que permiten nuestra labor que tiene que ver con entregar una salud pública de calidad, digna a nuestros usuarios y a toda la población regional y es a ellos que estamos celebrando, destacando su trayectoria, compromiso y el profesionalismo con que ellos permiten el funcionamiento de todos nuestros dispositivos y establecimientos a lo largo de nuestra red asistencial en la región. Así que este día es para ellas y ellos y sabemos que como Red tenemos desafíos que cumplir”, subrayó Nicolás Meier, sub director de gestión y desarrollo de las personas del SSA.

A los homenajeados se les entregó un galvano que representa las altas cumbres y montañas de la Patagonia, con un acrílico que simboliza el agua cristalina y los hielos eternos de Aysén.

También se les regalaron árboles nativos, una señal que busca promover la reforestación para preservar las especies que son fundamentales para la flora y fauna regional, conservar la biodiversidad y fomentar la educación y sensibilidad ambiental.