Junto a sindicatos y empleadores, Gobierno destaca la entrada en vigencia de la Ley Karin

 En la Región de Aysén se realizaron actividades que contaron con la presencia tripartita de Estado-Trabajadores-Empleadores, explicando los avances y desafíos de la nueva norma, como “un cambio cultural”.

Coyhaique.- “¡No es talla, es ley!”. Con ese llamado, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, dio el vamos a la entrada en vigencia este jueves 01 de agosto de la Ley 21.643, conocida como Ley Karin. En una actividad informativa y de capacitación, y ante más de 800 personas y 1.000 vía streaming, la secretaria de Estado destacó los principales aspectos de esta normativa, que establece nuevos y altos estándares en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y de violencia en el trabajo.

La ministra Jeannette Jara explicó que el objetivo de la Ley Karin es lo preventivo y no lo punitivo. “El objetivo de la ley no es hacer sanciones o cursar multas como ocurrencia de estas conductas, sino que evitar que se produzcan”, afirmó en la actividad realizada en el Centro de Extensión de la Universidad Católica y en la que estuvo acompañada de los subsecretarios de Previsión Social, Claudio Reyes, y del Trabajo, Giorgio Boccardo.

“Esta ley no se genera de la teoría o en forma espontánea, sino porque hay gente que lo pasa muy mal en el trabajo. (…) La perspectiva de esta normativa para el futuro es que se convierta en una herramienta en la cual exista o se promueva una igualdad de oportunidades, porque este tipo de conductas afecta mayoritariamente a las mujeres. El objetivo es tener espacios de trabajo sanos, saludables y de bienestar”, enfatizó la secretaria de Estado.

Cabe recordar que la Ley nace en memoria de Karin Salgado, funcionaria pública y técnica en enfermería quien, tras sufrir un prolongado proceso de acoso laboral, decidió quitarse la vida.

En la Región de Aysén, en tanto, el hito de entrada en vigencia estuvo compuesto de dos actividades de carácter tripartito, es decir Estado-Empleadores-Trabajadores. La primera fue la conexión a la transmisión informativa nacional, desde la Delegación Presidencial, la cual estuvo encabezada por el Seremi de Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz Cordaro, participando el Contralor regional, Ricardo Hevia; Seremi de Gobierno(s) Tomás Laibe; Seremi de Mujer y Equidad de Género, Andrea Méndez; Director(s) regional del Trabajo, Christian Aros; dirigentes sindicato y jefatura de Corona; Presidenta Sindicato UNIMARC, Blanca Navarrete; la presidenta Dayssi Mondelo y secretaria ejecutiva de la Cámara de Comercio, Industrias, Turismo y Servicios de Coyhaique y el nuevo presidente Pablo Carrasco junto a la analista de la Cámara Chilena de la Construcción Coyhaique. En la oportunidad, se analizó la situación regional, los desafíos y proyecciones de esta ley en términos regionales, enfatizando la importancia de sociabilizar e informar tanto a trabajadores/as como a empleadores/as, en todos los ámbitos.

En una segunda actividad, los participantes se trasladaron a un punto de prensa en la tienda regional Casa Alicia, quienes ya han realizado capacitaciones y están sociabilizando el protocolo de prevención que exige la ley, sumándose la Directora regional de Sernameg, Patricia Baeza.

El Seremi Rodrigo Díaz afirmó, “Para nosotros como Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la implementación de la Ley Karin es un hecho fundamental. El diálogo social, un diálogo tripartito, donde nos reunimos con empleadores, con trabajadores y el Estado, y por lo menos acá en la región trabajamos de esa manera. Esta ley es un cambio cultural importante, porque nos llama a todos a relacionarnos de otra manera, a entender que tenemos que respetarnos, tenemos que valorarnos y que cada uno en su espacio, es fundamental. Esta ley viene a eliminar situaciones de acoso, de maltrato y de violencia en el trabajo. Nos interesa apoyar en todas las instancias que podamos y hoy día quiero destacar que estamos aquí en Casa Alicia, con la presencia de sindicatos, de la Cámara de Comercio de Coyhaique, de la Cámara de la Construcción, donde todos hemos podido ser parte de este cambio cultural que estamos implementando hoy en la región.

Desde el Sindicato de Unimarc, su presidenta, Blanca Navarrete, valoró la entrada en vigencia de la ley, “Es muy esperanzadora para nosotros, creo que nosotros como trabajadores tenemos derecho a trabajar en un lugar digno y de respeto, que bueno, muchas veces en el comercio no ve mucho eso. A veces los mismos clientes son agresivos con los trabajadores, por cosas que nosotros no tenemos la culpa, eso también en la ley ahora está para nosotros y nos favorece. Estamos muy contentos, yo creo que tiene que mantenerse siempre el respeto entre todos los trabajadores”.

Desde Casa Alicia, su gerenta comercial, Salka Solís, manifestó la importancia de los protocolos de prevención, “Hoy día como empresa, como trabajadores, como usuarios, como sociedad, tenemos que adaptarnos a estos nuevos cambios. La verdad es que, con 64 años de trayectoria, han habido muchos cambios y este es uno más. Nosotros hemos estado siempre dispuestos a los cambios y a la asesoría, a informar a nuestros trabajadores. Así que nosotros siempre decimos, somos una gran tienda y además una gran familia, porque la idea es que aquí todos tengan un lugar. Una empresa no es solo de los dueños o de los representantes, es de todos y de cada persona que trabaja en una empresa, y hablo por Casa Alicia, es tremendamente importante porque si no, no podríamos llevar a cabo nuestra nuestro trabajo”.

Sobre la implementación de la ley, el Seremi Rodrigo Díaz recordó que la ley no es retroactiva, “La ley Karin es desde hoy día para adelante, del 1 de agosto para adelante. Lo que pasó ayer, 31 de julio para atrás, es con la ley antigua. Lo importante es que los plazos se acotan: 30 días para investigar, 20 días de plazo, y si no, hay sanciones para el que está llevando la causa. Entonces, es importante que se entienda que esto es un cambio, en la celeridad, la confidencialidad y también en dar certeza que como sociedad tenemos que cambiar las situaciones que se dan en el espacio laboral”, puntualizó.

En este sentido, el Director(s) regional Christian Aros, de la Dirección del Trabajo, entregó detalles sobre al respecto, “Como bien lo señala el seremi, a partir del primero de agosto cambian un poco la forma en la que se llevan adelante los procesos de investigación. Hasta el minuto, no existía esta obligación que las empresas tuvieran un protocolo de prevención, a contar de hoy, ya empieza a regir esa norma. Por lo tanto, cada empresa debe tener estos protocolos, los cuales indican cuáles son los procedimientos que se van a seguir, se tiene que informar a los trabajadores los procedimientos internos y legales también. Este protocolo se hace en conjunto con los trabajadores, por lo tanto, invitamos y -la idea que hay detrás de las leyes- es que se siente la empresa a conversar, a ver cuáles son las conductas que no se van a permitir más allá de lo que señala la norma”.

El director reforzó sobre los procedimientos de los protocolos de prevención, “Desde hoy el empleador tiene 3 obligaciones fundamentales: que es la de prevenir, investigar y sancionar. Por lo tanto, no basta solo con investigar y no adoptar ninguna medida al respecto, ni sancionar a las personas que sean acusadas de estas conductas al interior de las empresas, sino que también se tienen que adoptar las medidas en ese sentido”. Ante una consulta en el punto de prensa sobre el proceso, Aros aclaró, “Si la investigación es llevada a contar de hoy día en adelante por el empleador, el empleador tiene la obligación de presentarla ante la Dirección del Trabajo, la cual la va a revisar que esa investigación se haya llevado conforme a los protocolos y a la ley. Si no es así, puede sancionar al empleador y puede activar un procedimiento en paralelo para hacer la investigación como corresponde, por lo tanto, los casos en el sector privado, los casos que, como el que señalaba su colega, no quedarían sin ninguna resolución”.

Contenidos de la Ley Karin

Entre los contenidos que destacan de la normativa que entró en vigencia este 1 de agosto, figura la obligación, de las empresas y de los órganos del Estado, de contar con un protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y de violencia en el trabajo. También instaura mejores procesos de investigación e incorpora nuevas definiciones legales y perfecciona las existentes respecto a acoso laboral, acoso sexual y de violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral. Cabe recordar que esta ley involucra al sector privado, municipal y público.

Por otra parte, integra la perspectiva de género en las relaciones laborales y refuerza el rol de la Dirección del Trabajo (DT) y de la Contraloría General de la República en los correspondientes procedimientos de investigación, con el objetivo de dar garantías a los y las denunciantes.

La implementación de la Ley Karin se ha preparado a través de diversas instituciones dependientes de la cartera, las que han emitido regulaciones al respecto. Así, la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) publicó la circular de “Asistencia técnica para la prevención”, que tuvo un proceso de consulta pública con más de 200 comentarios y observaciones. Por otro lado, la Dirección del Trabajo emitió un dictamen sobre los procedimientos de prevención, investigación y sanción por acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, mientras que el Ministerio del Trabajo elaboró un reglamento que establece las directrices para las investigaciones.

Además, a nivel nacional, representantes del ministerio han dictado más de 150 charlas sobre la normativa, en las que se han capacitado a más de 18 mil trabajadores y empleadores en materia de prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo en el país. En la Región de Aysén, previa a la entrada en vigencia de la ley Karin, tanto el Seremi del Trabajo y Previsión Social como la Dirección del Trabajo han desarrollado más de 30 instancias de capacitación e información, participando en varias de ellas la SUSESO y el Instituto de Seguridad Laboral, ISL.

Para mayor información, en la página web www.leykarinparachile.cl hay material didáctico, modelo de protocolos de prevención, presentaciones, dictámenes, preguntas y respuestas frecuentes, entre otros.