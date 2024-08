Permiso de Ocupación otorgado por Bienes Nacionales permitirá que Centro de Faenamiento de Cochrane pueda tener mejoras estructurales

Con el fin de disponer de herramientas que permitan regularizar la administración del inmueble fiscal donde históricamente ha operado el Centro de Faenamiento y Autoconsumo de Cochrane, la secretaria regional Ministerial de Bienes Nacionales de Aysén, Irina Morend Valdebenito, recientemente hizo entrega de un Permiso de Ocupación Anticipada al municipio local, resolución que permitirá obtención de recursos para la realización de mejoras estructurales en el recinto.

En la actividad liderada por Morend Valdebenito, se contó con la presencia del delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya, la delegada Presidencial Provincial, Marta Montiel y del alcalde de Cochrane, Jorge Calderón. La instancia fue relevada por la primera autoridad regional, “desde el punto de vista del Gobierno y de todos los servicios públicos que tienen que ver con la fiscalización, tienen que cumplir su rol para estar permanentemente atentos a que se cumplan las normativas, justamente para garantizar a las personas que los productos que se faenan en este centro sean consumibles con seguridad, es por es que, el municipio con este permiso podrá cumplir a cabalidad con este principio”, dijo el Delegado Presidencial Regional de Aysén.

Como parte de los detalles que remarcó la Seremi de Bienes Nacionales, dijo destacar que el municipio haya decidido regularizar la administración del inmueble fiscal, porque eso da garantías para implementar mejoras, ya que “este permiso de ocupación anticipada permite justamente a la municipalidad que pueda realizar inversiones, canalizar recursos del Estado para poder hacer mejoramiento y generar condiciones para entregar un mejor servicio a la comunidad. Por otra parte, en nuestros lineamientos ministeriales es prioridad el trabajo con las municipalidades donde estamos disponiendo suelo fiscal para proyectos de infraestructura pública, social y también productiva que permita el fortalecimiento de los territorios, tal como en la comuna de Cochrane”, afirmó Irina Morend Valdebenito.

En palabras del alcalde Calderón, el municipio hace un esfuerzo para dar formalidad al funcionamiento del CFA a pesar de no ser una obligación del organismo, no obstante, destacó que este Permiso de Ocupación Anticipada es importante, porque el mejoramiento que a mediano plazo pueda implementarse, beneficiará directamente a las y los usuarios, es decir, todos los habitantes de Cochrane. “Este es un hito importante para nuestra comuna, hemos tenido ciertas dificultades con el funcionamiento de nuestro CFA, que es el único de este tipo que administra un municipio en la región de Aysén y que nos permite abastecer de carne a parte importante de la población, donde, además, sobre todo en Cochrane, es sustancial en la dieta alimenticia de nuestra comunidad. Por lo tanto, hemos ido avanzando en distintas coordinaciones con servicios para poder ir subsanando observaciones y poder garantizar no solamente el funcionamiento de este centro, sino que también funciones sobre óptimas condiciones…”, refirió el líder comunal, añadiendo que el municipio ya se encuentra coordinado con Bienes Nacionales para la búsqueda de un nuevo espacio.

“Sin esta firma, sin esta voluntad de parte de Bienes Nacionales, sería imposible que el Municipio postule a financiamiento externo de acuerdo con la normativa vigente”, añadió Calderón para relevar el hito que se desarrolló el pasado jueves en Cochane.

Es importante destacar que el equipo de profesionales del Programa FNDR de Regularización de la Provincia de Capitán Prat de la Seremi de Bienes Nacionales, financiado con recursos del Gobierno Regional de Aysén, trabajó en este Permiso de Ocupación Anticipada, el que se asocia a la tramitación de concesión de uso gratuito por el terreno fiscal, y en paralelo, vienen trabajando coordinadamente en terreno junto al equipo técnico municipal para analizar el suelo fiscal disponible en Cochrane y revisar qué opciones existen ante una eventual disposición de concesión gratuita para la futura planta faenadora, proyecto de gran relevancia para la comunidad cochranina.