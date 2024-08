Diputado Calisto hace gestiones con Ministro de Hacienda por déficit de becas: Pagos podrían comenzar en Septiembre

El legislador además criticó al Gobierno, acusando cierta indolencia por la demora de los beneficios.

Valparaíso.- El diputado Miguel Ángel Calisto ha seguido insistiendo con distintas autoridades para concretar la entrega de la beca Patagonia a los 279 alumnos que cumplen con los requisitos pero que aun no acceden al beneficio. EL legislador le planteó esta problemática al Ministro de Hacienda, Mario Marcel, asegurando que “el Gobierno ha sido indolente” con estos jóvenes y sus familias.

Según el legislador, “seguimos preocupados por los 279 jóvenes de la región que esperan que se liberen los recursos para la beca Patagonia. En total, hay cerca de 6 mil jóvenes que están beneficiados con distintas becas, de esos, unos 3 mil tienen beca Patagonia, pero lamentablemente tenemos este déficit de alumnos que cumplen los requisitos y que aun no han sido becados”.

“Hemos hecho distintas gestiones y la solución pasa por dos cosas, primero una reasignación presupuestaria, que ya la conversamos con el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, esto permitirá que con los recursos propios de la Junaeb se alcanza una cobertura aproximada de un 80% de los cupos que faltan, es decir 223 alumnos. El 20% restante sería abordado por una modificación del presupuesto”, señaló.

Calisto agregó que “como todos los años, nosotros estamos haciendo esta gestión, pero nunca habíamos tenido tantos alumnos que cumplen los requisitos, sin becas. Esto se tendrá que abordar con dos gestiones en el mismo ministerio. Esperamos que la reasignación se resuelva ahora en Septiembre, pero la modificación presupuestaria se demora un poco más, por lo que podría salir el mes de noviembre”.

Finalmente, el diputado Calisto señaló que “es lamentable que los jóvenes tengan que esperar tanto tiempo. Acá ha habido una indolencia por parte del Gobierno que no prevé este tipo de cosas. Tienen a los alumnos desde marzo en la universidad, y recién en septiembre se reasignarán recursos y en noviembre llegarán los recursos para el último 20%. Los chicos están pasándolo mal”.