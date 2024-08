Certifican a Jardín Infantil de Fundación Integra como Jardín Amigo de la Lactancia Materna

La actividad contó con la participación de autoridades sectoriales, familias y redes del establecimiento dejando en claro que la Lactancia Materna es una de las mejores inversiones para salvar vidas, mejorar la salud, el desarrollo social y económico de las personas y las naciones.

El 2 de agosto el jardín infantil y sala cuna “Las Araucarias” de Fundación Integra fue el lugar escogido -a nivel regional- para celebrar el hito de la Semana Mundial de la Lactancia Materna (SMLM) buscando con esto mostrar a la comunidad el impacto positivo que tiene esta acción tanto en la salud materno-infantil como para la sociedad y, además, reconocer el trabajo del establecimiento en esta materia.

La directora (s) del Jardín Infantil y sala cunas “Las Araucarias”, Verónica Ossandón tras el fin de la actividad destacó “este reconocimiento nos da más ganas y ánimo para seguir en esta senda y de seguir promoviendo la lactancia materna y, con ello, el desarrollo saludable, afianzando lazos y vínculos entre la madre y el hijo(a)”.

La encargada de los Programas Alimentarios, Lactancia y Nutrición de la seremi de Salud de Aysén, Camila Castro Fuentes destaca que entre el 5 al 9 de agosto se estarán desarrollando “una serie de actividades por lo que invitamos a las familias a participar de estos espacios y en la que estamos conmemorando esta fecha tan especial”.

Es en este contexto de celebración es que la Comisión de Lactancia Materna de la Región de Aysén, quien está a cargo de contribuir al fomento de acciones y prácticas que protejan, promuevan y apoyen la lactancia materna a nivel regional, reconoció al Jardín infantil y sala cuna “Las Araucarias” como un Jardín Amigo de la Lactancia Materna (JIALMA) tras varios meses de este proceso.

Pamela Uribe, apoderada del jardín infantil y una de las invitadas a este hito valoró el poder contar con este espacio en el establecimiento para poder ejercer este beneficio reforzando que “ha sido un proceso bonito y en el que el jardín ha estado presente, proporcionando un espacio cómodo, agradable y acogedor. Me siento orgullosa de poder haber podido proporcionarle lactancia materna a mi hija”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda que la lactancia materna se extienda hasta los dos años de vida y los seis primeros meses se entregue de manera exclusiva, es decir, no incluya ningún otro alimento ni agua, ya que la leche materna contiene todo lo que el lactante requiere. Esta recomendación implica múltiples beneficios tanto en el vínculo afectivo como en materia nutricional y de prevención de enfermedades.

La directora regional de Fundación Integra, Leticia Araya Norambuena explica que la lactancia materna no es algo que solo le compete a la madre y a su hijo e hija, sino que a cada uno de los actores de la sociedad reforzando que “los jardines infantiles brindan espacios y oportunidades para que niños y niñas puedan vivir este momento que están importante para su desarrollo”.

Una opinión similar tiene la seremi de Desarrollo Social y Familia, Karina Acevedo Auad quien manifestó lo “vital que es este proceso para el desarrollo de los niños y las niñas ya que se refuerza el apego y se entrega una alimentación que es necesaria”. A la vez refuerza que “estamos promoviendo que los jardines infantiles tengan estos espacios, no tan solo en los jardines infantiles, sino que en espacios laborales y que se pueda ampliar el vínculo entre madres e hijos”.

En la actividad se reforzó la importancia que tiene la lactancia materna reforzando que esta contribuye con efectividad al desarrollo físico, emocional, intelectual y psicosocial del niño/a, proporcionándole nutrientes en calidad y cantidad adecuados para el crecimiento y desarrollo de sus órganos, especialmente el sistema nervioso, según las necesidades específicas de cada niño o niña.

Cabe destacar que el establecimiento tuvo una visita por parte del comité evaluador JIALMA para la revisión y aprobación de los medios de verificación, logrando obtener un puntaje de 83% de cumplimiento, reconocimiento que tiene una duración de 3 años.

Desde Fundación Integra recuerdan que la alimentación es un proceso significativo para el desarrollo integral de niñas y niños. Por ello, el llamado es a conversar sobre el tema, resguardar espacios seguros para la lactancia y validar las diversas formas que Semana Mundial de la Lactancia Materna adquiere esta experiencia.