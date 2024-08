Familias de Bahía Murta contarán con reposición completa del servicio sanitario rural

El año 2024 está marcado por una inversión histórica, la que supera los 9 mil millones programados este año para mejorar significativamente el acceso y la calidad del agua potable rural en diversas localidades de nuestra región, entre ellas en Bahía Murta y Puerto Río Tranquilo, totalizando 507 familias beneficiadas”, anunció la SEREMI del MOP

“Vamos a realizar la completa reposición de redes y también construiremos un nuevo estanque que va a aportar en la mejora de la presión y distribución del agua potable rural en Bahía Murta”, con este anuncio, la Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas, Paloma Jara Valdés, inició su intervención en reunión sostenida con la comunidad de Bahía Murta, a quienes informó la ejecución de nuevas obras para mejorar el abastecimiento de agua potable para las vecinas y vecinos de esta localidad.

La autoridad regional de Obras Públicas, desarrolló un extenso programa de actividades en la zona sur de la región de Aysén junto al Delegado Presidencial Regional Rodrigo Araya Morales y a diversos Servicios Públicos, sosteniendo reuniones con la comunidad en Cochrane, con el Alcalde de la comuna de Cochrane Jorge Calderón y con la Delegada Presidencial de la Provincia Capitán Prat Marta Montiel, con los y las funcionarias de Vialidad MOP Provincia Capitán Prat; inspeccionó las obras en ejecución del Servicio Sanitario Rural (SSR) en Puerto Río Tranquilo y compartió buenas noticias con las vecinas y vecinos de Bahía Murta.

En la oportunidad, la SEREMI del MOP destacó que el año 2024 está marcado por una inversión histórica, la que supera los 9 mil millones programados este año, para mejorar significativamente el acceso y la calidad del agua potable rural en diversas localidades de nuestra región, entre ellas en Bahía Murta y Puerto Río Tranquilo, totalizando 507 familias beneficiadas. En este sentido, relevó “estuvimos en Puerto Río Tranquilo en donde estamos haciendo un mejoramiento muy importante de más de cinco mil millones de inversión de nuestra Dirección Regional de Obras Hidráulicas, lo que permitirá que se mejoren cerca de 284 arranques domiciliarios”.

Paloma Jara, agregó que en la oportunidad “les transmitimos a los y las vecinas el alcance de las obras y tranquilidad respecto a que el MOP es un buen vecino, y queremos que eso se refleje. Sabemos cuánto han costado las veredas y el mejoramiento de las áreas verdes en Puerto Río Tranquilo, por lo que es doloroso ver cuando pasa una retroexcavadora que rompe para instalar una red, pero aquí corre el sentido del que rompe paga, es decir toda aquella infraestructura que sea dañada -ya sea una vereda o área verde- va a ser repuesta durante el contrato, por lo tanto se va a mejorar el aspecto de aquí a que termine de ser ejecutado el contrato. Entendemos que a los vecinos de Puerto Río Tranquilo les preocupa, porque se avecina la época estival y ellos quieren recibir a los turistas con la mejor cara, por lo tanto ya estamos trabajando y se ha hecho un recubrimiento en las veredas para que no se formen barriales y para que ellos puedan tener también una mejor calidad de vida”.

La reposición del Servicio Sanitario Rural de Puerto Río Tranquilo, considera la renovación completa del sistema de agua potable, incluyendo dos nuevas captaciones desde el sector Lago Tranquilo, sistema de impulsión, sistemas de tratamiento, redes de distribución, válvulas de corte, válvulas ventosas, pilones de incendio y arranques para proveer de agua potable a las personas.

Por su parte, la presidenta del Servicio Sanitario Rural de Puerto Río Tranquilo Marcela Calderón comentó que este sistema de agua potable rural es de los años 80 y que había tenido algunos mejoramientos pequeños, pero siempre sufrían por la falta de presión del agua, no prendían los calefón, y en temporada estival siempre tenían problemas. “Así que este era un anhelo muy esperado por la comunidad, que tengamos un mejoramiento del sistema de agua potable. Realmente cuando se desarrolla el proyecto uno no imagina el impacto que va a tener visualmente sobre las veredas y las áreas verdes, pero yo pienso que hay que tener un poco de paciencia porque al final, como dijo la Seremi, tiene que quedar igual o mejor a como estaba”.

Posteriormente, Paloma Jara y el Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas del MOP, Pablo Rojas continuaron viaje hasta Bahía Murta en donde recordaron que el sistema de agua potable de esta localidad fue construido en 1984 para servir a una población inicial de 68 viviendas; y a través de los años tuvo mantenciones al sistema como el recambio de tuberías, el mejoramiento del sistema de cloración, caseta de cloración y captación. En la actualidad, existen 189 arranques conectados, y las viviendas son abastecidas desde una captación superficial y sus aguas impulsadas gravitacionalmente hasta estanque semienterrado de hormigón armado de 30m3, previa desinfección de las aguas, con cloro; desde este estanque se distribuye el agua potable a los distintos sectores alcanzando una longitud total aproximada de 5,6 km.

“Tal como está pasando en Puerto Río Tranquilo el Servicio Sanitario Rural de Bahía Murta va a recibir un mejoramiento por cerca de 4 mil millones, lo que va a significar que va haber una reposición completa de redes y también un nuevo estanque que va a aportar en la mejora de la presión y distribución del agua potable rural, beneficiando directamente a 223 familias”, anunció la SEREMI del MOP a la comunidad de Bahía Murta.

Al respecto, la presidenta de la Junta de Vecinos número 7 de Bahía Murta, Maricela Cárdenas, valoró el anuncio del mejoramiento del Servicio Sanitario Rural (SSR- ex APR) que realizó la nueva SEREMI del MOP. “Ha sido una excelente noticia que se venía esperando desde el año pasado cuando se dio a conocer los fondos cerca de los 4 mil millones de pesos para el recambio del APR de nuestra localidad en donde va a haber un estanque nuevo, va haber mayor potencia para nuestra localidad. Sabemos que Bahía Murta está creciendo y necesitamos que esté acorde para todos los que vivimos aquí en la localidad, sobre todo para el suministro del agua. Están todos contentos. Tuvimos harta participación en la reunión, así que se nota que la gente ha tomado de muy buena manera esta noticia”

En Bahía Murta, la Dirección Regional de Obras Hidráulicas del MOP realizará la instalación de un sistema de captación y desarenado para las aguas extraídas superficialmente desde estero Sin Nombre, aguas arriba del actual sistema captante, el que quedará fuera de uso. Para esto, se proyecta la construcción de una bocatoma de hormigón armado, consistente en un muro de retención, compuerta, cámara húmeda, cámara seca, y también, una piscina desarenadora; más la construcción de un estanque de hormigón armado semienterrado de 200 mt3 de capacidad.

Por su parte, Pablo Gómez Quiroz, 1° Director del Comité del Servicio Sanitario Rural de Bahía Murta, destacó que para él es una alegría ver adelantos para su comunidad. “Es bienvenido todo y esto muy emocionado, porque es un adelanto para nuestra gente de la localidad, tener agua potable en buenas condiciones, porque aquí veo que hace años que no se hacía una mantención. Es una emoción ver y tener un proyecto de 4 mil millones de pesos para nuestra localidad, que es una localidad muy pequeña, es un tremendo premio que hemos logrado conseguir”.