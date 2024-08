Dirigentes habitacionales respaldan al diputado Calisto y critican trabajo de los funcionarios del Serviu

Un masivo y transversal apoyo de los comités de vivienda ha recibido el diputado Miguel Ángel Calisto tras las críticas emanadas por los funcionarios de Minvu y Serviu, quienes llevan varios días en paro. Dirigentes habitacionales de Puerto Aysén y Coyhaique fueron lapidarios y criticaron el trabajo que realizan estos servicios, a la vez que resaltaron la labor que ha hecho el legislador apoyando el proceso de los comités habitacionales.

Aysén.- Deisy Fuentes, presidenta del Comité Hermanos de la Patagonia de la Chacra G, “yo me siento en el deber y la obligación de apoyar al Diputado Calisto, quien pro años ha trabajado en el proyecto con cada dirigente. Cuando a él se le solicita algo, siempre ha estado. Le decimos al diputado que no está solo, están los dirigentes apoyándolo y valoramos su trabajo, no así el trabajo de Serviu, que hay que está presionando para que avancen las gestiones”.

Según Juan Carvajal Navarro, del comité de vivienda Ventisqueros, “le quiero prestar todo el apoyo al diputado Miguel Ángel Calisto, él ha sido y sigue siendo el único que ha estado en todo momento cuando se trata de apoyar los proyectos, las etapas, siempre está pendiente de lo que está pasando. Yo llevo más de 17 años como dirigente y en todo este tiempo nos sentimos respaldados y protegidos por él”.

“Veo muy mal lo que está pasando al interior de Serviu, porque están cuestionando muchas cosas. Yo creo que ni ellos mismos saben todo lo que hemos construido juntos, golpeando puertas, gobierno tras gobierno”, señaló.

María Angélica Yáñez, presidenta del comité de la Chacra G Esfuerzo Patagón, aseguró que “MINVU tiene que hacer su pega por las muchas familias que llevan 12, 13 y hasta 14 años esperando su techo propio. En las reuniones nos ilusionan y después le echan la culpa a los demás, tienen que hacerse responsables de su poco profesionalismo y el poco interés por la ciudadanía. Agradezco de corazón a don Miguel Ángel Calisto, porque el sí ha estado siempre a nuestro lado”.

El apoyo desde Puerto Aysén

Desde Puerto Aysén, Silvia Chiguay, vocera de los comités de Mejoramiento Térmico de Puerto Aysén, “vengo a entregar todo mi respaldo al diputado. Están desprestigiándolo y eso no lo vamos a permitir como dirigentes. Acá ningún político nos maneja, somos personas adultas y nadie nos viene a faltar el respeto al decirnos que estamos utilizados. Como son capaces de ensuciar y menoscabar a una persona, arreglen el problema que tienen dentro de Serviu. Todos los dirigentes de Puerto Aysén le entregamos nuestro total respaldo al diputado Calisto”.

Por su parte, Carolina Silva, presidenta del comité Mirando hacia el Futuro, que llevan 9 años esperando concretar el sueño de la casa propia, “gracias a todas las gestiones que ha realizado el diputado Miguel Ángel Calisto, hemos podido ir este año a postulación, así que todo nuestro apoyo al diputado de todo el comité. Gracias todo su trabajo y el esfuerzo que ha hecho”.

Finalmente, Sara Valdivia, vocera de los comités “Con fe y esperanza cumplimos”, “Futuro Ejemplar” y “Sueños locos”, aseguró que “nuestro diputado siempre ha estado con nosotros. Siempre se ha preocupado por los comités, sino fuera por él, Serviu no se movería, desde que llegó este nuevo director y la Seremi, no se están mojando el poto por su trabajo. Ganan millones y no se preocupan por nosotros como servidores públicos. Quieren calle, calle van a tener”.