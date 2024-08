Concejala Silva “Estos 8 años del Alcalde Roncagliolo han sido deficientes”

La crítica no queda ahí, la también comunicadora cree que en la comuna de Cisnes “hay un estancamiento” y que el Alcalde Francisco Roncagliolo será recordado por “dividir a las localidades de la comuna”, afirmó Almendra Silva.

La Concejala de Cisnes, Almendra Silva, se refirió al trabajo desarrollado por la primera autoridad de ese territorio, el Alcalde Francisco Roncagliolo, quien ya ha completado dos periodos en la administración municipal de esta comuna de la zona norte de la región de Aysén.

La Concejala, cree que el edil Roncagliolo, ha tenido dos periodos “deficientes”, asegurando un estancamiento del territorio, donde el actual Alcalde de Cisnes no será recordado por grandes obras o proyectos emblemáticos, más bien lo recordarán por ser autoridad que “dividió a sus localidades”, aseguró Almendra Silva.

“Como Concejala y como vecina de la comuna de Cisnes, siento que estos ocho años de la administración del Alcalde Francisco Roncagliolo, ha sido deficiente, él ha tenido grandes oportunidades para aprovechar todo lo que ha tenido a su disposición. Él cuando asumió en 2016, estaba el ex Presidente Piñera, teniendo toda una cantidad de autoridades, seremis, directores de su coalición, con los cuales pudo haber trabajado, haber sacado proyectos rápido, haber concretado anhelos importantes de las comunidades, pero, no lo hizo. En estos cuatro años de su segundo periodo se ha profundizado más, los vecinos de la comuna de Cisnes sienten que hay un estancamiento, incluso un retroceso, en espacios ganados, en proyectos que iban avanzando, que de pronto han quedado estancados, paralizados”.

La Concejala Almendra Silva, dijo también que los periodos del Alcalde Francisco Roncagliolo, no dejarían ningún legado, es mas afirmó que, “yo creo que si pudiésemos buscar el legado de lo que va a ser la administración Roncagliolo, a futuro, cuando la analicemos en el tiempo, porque se va a destacar o porque va a pasar a la historia. No pasa por una obra emblemática, por la creación de algo importante, lamentablemente va a ser recordada por la administración de la división, creo que ese ha sido el esfuerzo mayor que ha realizado el Alcalde, dividir a las comunidades, a las organizaciones, incluso a las familias”.

La Concejala de la comuna de Cisnes, cree que es tal el individualismo de trabajo y pleitesía que debieran rendirle al Alcalde Francisco Roncagliolo, que ello le ha llevado a no dejar un verdadero legado en el territorio.

“Todo se basa en el culto a su imagen, a su persona y en resumidas cuentas lo ha puesto en esos términos, el que me alaba, el que me apoya irrestrictamente es de mi gente y los que no, los que critican, los que osan cuestionar, son enemigos. Esto ha sido terrible, porque de ser pueblos muy cohesionados, donde había diferencias, pero llegado el momento todos nos uníamos para impulsar las mismas causas, para traer mejor calidad de vida, progreso a las localidades, independiente el alcalde de turno, ahora, no pasa eso. Todos sentimos que se actúa o se dirige de acuerdo a la voluntad del alcalde y eso terrible”, puntualizó Almendra Silva.