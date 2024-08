Un total de 196 candidaturas fueron rechazadas por el Servel por tener deuda vigente de pensiones alimenticias

Se trata de candidaturas al gobierno y consejo regional, así como alcaldías y concejos municipales

Aysén.- El 10 de agosto, el Servicio Electoral de Chile (Servel) publicó las resoluciones de aceptación y rechazo de candidaturas para las elecciones regionales y municipales que se desarrollarán el 27 de octubre próximo en nuestro país.

Del total de 18.665 candidaturas declaradas para este proceso, 1.430 fueron rechazadas. De ellas, 196 lo fueron por tener inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. De ellos, 192 corresponden a hombres.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, fue enfática en señalar que “ha habido tiempo” para dar solución a este tema, pues la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas por pensiones alimenticias -impulsada por este Gobierno y que se encuentra en vigencia desde mayo de 2023- permite a los deudores salir del Registro saldando las deudas o llegando a acuerdos de pago.

“Desde mayo de 2023, fecha en que empezó a regir nuestra Ley de Responsabilidad Parental, está la opción de poder salir del Registro de Deudores, lo que quiere decir que, si yo llego a acuerdo de pago o pago mi deuda, puedo salir”, señaló la ministra Orellana, quien explicó que, desde entonces, “más de un cuarto de los deudores que estaban inscritos en esa fecha han salido y, por lo tanto, es responsabilidad de cada persona que mantiene una deuda de pensión de alimentos y que está en el registro, tomar las medidas necesarias”.

“En el caso de las postulaciones de candidatos, está en la responsabilidad de cada persona informar a su partido respecto de su inhabilidad por estar en este registro. No es posible que alguien esté en el registro y no lo sepa, a menos que se haya desentendido del proceso judicial de alimentos”, añadió la autoridad.

Así como el Servel, actualmente hay más de 2.300 instituciones enroladas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, un sistema electrónico administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificaciones, habilitado para personas e instituciones públicas y privadas que tienen la facultad o la obligación legal de consultarlo.

Finalmente, Andrea Méndez Valenzuela, Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, indicó: “La inhabilitación de candidaturas por encontrarse en el registro nacional de deudores, consitutuye una política de Estado, la cual sido robustecida por nuestro gobierno mediante el diseño y la implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y pago efectivo de la pensión de alimentos. Con estos mecanismos, lo que se persigue esta Ley, es entregar dignidad a las madres, niñas y adolescentes, generando procesos de pago eficiente desde el Estado, es decir, la responsabilidad ya no recae solamente en las madres, sino más bien es desplegada por las instituciones. Invitamos a todas las candidaturas de la región, a ser rigurosos en el pago de eta pensión que constituye un derecho para los niños y niñas de nuestro país”, concluyo la autoridad de la cartera de género.