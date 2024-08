Diputada Raphael exige inclusión de Aysén en la ley corta: ‘No podemos seguir pagando el precio de ser una región aislada”

La diputada de Renovación Nacional por la Región de Aysén, Marcia Raphael, expresó su profunda preocupación ante el alza en las cuentas de luz que afecta a todo el país, con un impacto especialmente severo en su región. Aysén, al no formar parte del sistema interconectado central que se extiende hasta Puerto Montt, depende de los sistemas medianos, situación que comparte con la Región de Magallanes.

Valparaíso.- Cabe destacar que, ante el aumento desmedido de las tarifas eléctricas, el Gobierno se comprometió a presentar una ley corta que triplicaría el subsidio para mitigar los efectos económicos en las familias. Sin embargo, las autoridades y gremios de la región han exigido al Ejecutivo que esta legislación considere la realidad local, incorporando medidas que aborden la equidad y acople tarifario, con el fin de frenar de manera efectiva este aumento.

Frente a este escenario, la diputada Raphael fue categórica en su postura: “No estamos pidiendo, estamos exigiendo que el Gobierno considere estas medidas. Aysén no puede seguir siendo discriminado simplemente por tener menos habitantes. Vivir en una región extrema y aislada ya es bastante castigo. Históricamente, hemos soportado las tarifas eléctricas más altas del país, y este aumento afecta directamente a las familias”.

En la misma línea, la parlamentaria advirtió que esta alza podría afectar aún más nuestra alicaída economía regional, reflejada en una caída del PIB de un 10% durante el primer trimestre de este año.

“Este aumento también impactará en el empleo y la inversión en nuestra región. ¿Qué empresa querrá invertir en Aysén si por el mismo consumo eléctrico que paga dos millones en Santiago o Puerto Montt, aquí debe desembolsar más de 13 millones? Les aseguro que ninguna”, subrayó Raphael.

Finalmente, la diputada hizo un llamado a las autoridades para que actúen con unidad y trabajen en una ley corta que realmente beneficie a Aysén. “Hagamos que esta ley corta de subsidio eléctrico tenga un impacto real en nuestra región. Tal como está planteada, no nos sirve de nada”, concluyó con firmeza.