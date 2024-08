Calisto critica visita de Ministro Marcel a Aysén “Es un insulto que no haya propuesto medidas concretas”

Con duras palabras se refirió el diputado Miguel Ángel Calisto a la visita que realizó el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, a la región de Aysén, asegurando que se trató de un “insulto” por no presentar ninguna medida concreta para bajar el precio de la tarifa eléctrica, agregando además que como forma de presión votará en contra el proyecto de ley corta que ingresará el ejecutivo y aprobará el nuevo retiro de ahorros previsionales.

Coyhaique.- Según el legislador, “la verdad es que muchos nos preguntamos ¿a qué vino el Ministro de Hacienda a la Región de Aysén? Si vino solo por el anuncio de la beca Patagonia, no me parece algo presentable que se venga a anunciar con bombos y platillos que a estos jóvenes se les va a pagar en septiembre y noviembre, cuando han estado esperando su pago desde marzo”.

“Muchos de estos jóvenes ya han desertado. Esto es un insulto para estas familias y un reflejo de la ineficiencia de este Gobierno. Esta es primera vez desde que impulsamos la beca Patagonia, que el beneficio se está pagando en septiembre y noviembre”, indicó.

Calisto agregó que “en materia energética, la única alternativa que puede paliar el alza de la tarifa eléctrica, es que el Gobierno pueda incorporar en la discusión de la ley corta que va a presentar al Congreso, el acople tarifario que permitirá rebajar lo que pagamos. Los parlamentarios no tenemos iniciativa en esta materia”.

“Hoy en día proyectamos un alza de un 51%. Una familia que paga comúnmente 50 mil pesos, hoy está pagando 75 mil por el mismo consumo. Si no se hace algo ahora, no sirve de nada tramitar la ley de sistemas medianos que es lo que ha anunciado el Gobierno”, afirmó.

Finalmente, el diputado Calisto aseguró que “nos parece que es un insulto la visita del Ministro, porque no ha traído ninguna respuesta concreta, ha sido básicamente un paseo del Gobierno a nuestra región. Nosotros vamos a tomar medidas de presión, como votar en contra la ley corta si no se plantea la propuesta que beneficia a Aysén. También voy a apoyar el proyecto de nuevo retiro de un 10% de los ahorros previsionales, tomando en cuenta la grave crisis económica que viven las familias de Aysén”.