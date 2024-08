PS emplaza a Diputado Alinco antes dichos homofóbicos en contra del Seremi de Energía

Ante los recientes dichos del diputado René Alinco Bustos hacia el militante del PS y actual seremi de energía, Tomás Laibe Sáez, durante una actividad con dirigentes y otras autoridades realizada en la Cámara de la Construcción de Coyhaique, en donde le manifestó: “No me diste la palabra mariconcito”. “El Partido Socialista de Chile Región de Aysén condeno enérgicamente los comentarios homofóbicos del parlamentario de la región los cuáles, no solo son inaceptables, sino que también promueven la discriminación y el odio hacia la comunidad LGBTQ+”, indicó inicialmente la presidenta regional del PS, Marisol Martínez Sánchez.

Coyhaique.- Desde el Partido Socialista, remarcan que, “exigimos del parlamentario una conducta de respeto y dignidad a todas las personas independiente de su orientación sexual o identidad de género y le recordamos que los legisladores son los primeros llamados a respetar las leyes, tales como la Ley Zamudio o Ley antidiscriminación y le hacemos un llamado a actuar con la dignidad que el cargo que la comunidad le entregó amerita”.

Marisol Martínez, agrega que, “los dichos del diputado en entrevista con Radio Genial del día 21 de agosto agravan aún más la falta, relativizando sus dichos y bromeando como si esto no fuera grave”.

La presidenta regional del PS, afirmó también que, “los comentarios del diputado Alinco no sólo atentan contra la dignidad del seremi Laibe, sino que también perpetúan una cultura de intolerancia y exclusión”.

El comunicado ante la actitud del diputado Alinco, continua y señala que, “le exigimos a este parlamentario disculpas públicas genuinas al seremi, un joven profesional aisenino de quien nos sentimos orgullosos que milite en nuestras filas y nos represente dentro del Gabinete del Presidente Gabriel Boric”.

Por último, la presidenta regional del PS, Marisol Martínez, indicó que, “el Partido Socialista de Chile hace un llamado a la comunidad regional de estar atentos a la elección de sus autoridades de todos los niveles asegurando que éstas representen valores de inclusión, diversidad y respeto de todas las personas, sólo así construiremos una sociedad y región más justa y respetuosa para cada uno de sus habitantes”.