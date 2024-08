¿Qué son las lagunas previsionales y cómo mejoraría el ahorro para pensiones el seguro aprobado ad referéndum en la Comisión de Trabajo del Senado?

La propuesta del gobierno contemplada en la reforma previsional, que extiende el beneficio a quienes hacen uso del Seguro de Cesantía con cargo a las cuentas individuales, casi triplicaría su cobertura.

Coyhaique.- Como resultado, se observaría un aumento del saldo promedio al momento del retiro de 2,89% para mujeres y 2,68% para hombres. En la Región de Aysén se calculan en 5.298 los potenciales beneficiarios/as.

Coyhaique, 26 de agosto de 2024.- Uno de los cambios importantes que contiene el proyecto de ley de reforma previsional, y que ya fue aprobado ad referéndum por parte de los parlamentarios que integran la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, dice relación con la ampliación del Seguro de Lagunas Previsionales, una medida que apunta a elevar la densidad de cotizaciones y, de esa forma, incrementar el ahorro para pensiones.

Previo a la aprobación ad referéndum, la iniciativa también tuvo el consenso por parte de los expertos del Comité Técnico que se creó en la misma Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, donde el proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional.

El Seremi de Trabajo y Previsión Social Aysén, Rodrigo Díaz Cordaro, explica sobre las lagunas previsionales, “Esta semana tuvimos la visita del Ministro Marcel con quienes estuvimos conversando sobre el proyecto de Reforma de Pensiones ya que él junto a nuestra Ministra Jeannette Jara son quienes están liderando esta iniciativa, en la cual las lagunas previsionales se presentan como uno de los grandes problemas que impactan en el monto de la pensión. En simple, ¿qué son las lagunas previsionales? Son los períodos donde el trabajador, la trabajadora, no cotizó ¿y por qué no cotizó? Porque por ejemplo está sin cesante, está sin trabajo. Esto afecta la densidad de cotizaciones y se traduce en un menor ahorro, pudiendo tener un fuerte impacto en el monto de la pensión que reciban al momento de la jubilación”, comentó la autoridad laboral.

Según datos de la Superintendencia de Pensiones, el promedio de densidad de cotizaciones para para la jubilación, a noviembre de 2023, fue de 53,9% para el total de afiliados activos. Por ejemplo, una persona que, pese a haber tenido una vida laboral de 40 años, sólo tendría cotizaciones por 21 años y 7 meses, en promedio.

Esta situación es más crítica en el caso de las mujeres que, a la misma fecha, tuvieron una media de densidad de cotización de 49,2%. Mientras, en los hombres la cifra fue de 58,2%.

¿Qué propone al respecto la reforma de pensiones presentada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric? Hoy, si una persona accede a la prestación del Seguro de Cesantía, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario (FCS), éste paga la cotización para pensión. Es lo que se llama el Seguro de Lagunas y su objetivo es aumentar la densidad de cotizaciones de las y los trabajadores para así obtener una mejor pensión. Ahora bien, el Ejecutivo propone en la reforma ampliar su cobertura a quienes hagan uso del Seguro de Cesantía con cargo a sus cuentas individuales.

“Actualmente, cuando las personas están desempleadas y acceden al Seguro de Cesantía, éste paga las cotizaciones de pensión cuando hacen uso del Fondo de Cesantía Solidario, pero no cuando acceden a la Cuenta Individual de Cesantía (CIC)”, explicó la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara.

La secretaria de Estado añadió que “la innovación que incluirá la reforma previsional que, como gobierno del Presidente Gabriel Boric hemos presentado al país y al Congreso, es que este Seguro de Lagunas también pague las cotizaciones para pensión, con cargo al Fondo Solidario, cuando las prestaciones se pagan también sólo con cargo a la cuenta individual, extendiendo así su cobertura”.

Por ejemplo, entre junio de 2023 y mayo de 2024, se aprobaron un total de 1.435.583 solicitudes para el Seguro de Cesantía. De este total, el 26,9% corresponde a solicitudes con cargo al FCS, las cuales se encuentran cubiertas por el Seguro de Lagunas. Así, el 73,1% restante hoy no accede a esa cobertura.

Si para dicho período se hubiera ampliado la cobertura del Seguro de Lagunas a aquellos que financian sus prestaciones a través de la CIC, 1.050.038 solicitudes adicionales habrían dado lugar al beneficio. Esto representaría un aumento en cobertura de casi tres veces en el número de beneficios.

De este modo, y según las estimaciones de la Superintendencia de Pensiones, para una persona con ingreso y densidad promedio, se estima que la extensión del Seguro de Lagunas incrementaría la densidad de cotización promedio en 2,9% en el caso de las mujeres y en 3,2% para los hombres. Esto equivale, en 10 años de prestación del Seguro de Lagunas, a 3,5 meses y 3,8 meses adicionales para mujeres y hombres, respectivamente. Como resultado de ello, se observaría un aumento del saldo al momento del retiro de 2,89% para mujeres y 2,68% para hombres.

Cabe destacar que a junio de 2024 los fondos de cesantía totalizaron US$ 12.689 millones, los que se desagregan en US$ 9.625 millones de las Cuentas Individuales de Cesantía (CIC) y US$ 3.065 millones en el Fondo de Cesantía Solidario (FCS).

Además, el instrumento cuenta con más de 11,7 millones de afiliados y casi 5,1 millones de cotizantes. Por otro lado, en mayo de este 2024 se aprobaron 126.557 solicitudes para acceder a prestaciones del Seguro de Cesantía.

Caracterización de potenciales beneficiarios

El Seremi Díaz Cordaro afirmó sobre los potenciales beneficiarios, “Como ejemplo, si hacemos un ejercicio, entre junio de 2023 y mayo de 2024, de estar ya operativo el beneficio para los usuarios de la Cuenta Individual de Cesantía habrían sido un total de 1.050.038 las solicitudes adicionales a nivel nacional que habrían sido realizadas al Seguro de Lagunas. En este caso, en la Región de Aysén, habría potencialmente 5.298 beneficiarios y beneficiarias, que son equivalentes al 0,5% de las solicitudes nacionales posibles. Esto sin lugar a dudas, beneficiaría a las y los trabajadores en sus pensiones, sobre todo a las mujeres, quienes son las que más tienen lagunas previsionales y esta propuesta se ve como una medida concreta para aumentar las pensiones. Las pensiones deben mejorar urgentemente y debemos todos buscar soluciones y acuerdos para lograrlo”, manifestó el Seremi de Trabajo y Previsión Social.

Del total de 1.050.038 solicitudes adicionales en el periodo mencionado anteriormente, 379.455 habrían correspondido a realizadas por mujeres, equivalente a un 36,1%.

Por otro lado, desde el punto de vista regional, 417.935 de las solicitudes adicionales habrían sido de la Región Metropolitana, un 39,8% del total; 103.824 a la Región del Biobío, un 9,9% del universo; y 101.137 a la Región de Valparaíso, con un 9,6%.

Le siguen la Región del Maule, que habría tenido 63.510 potenciales solicitudes, correspondiente a un 6,6% del universo; la Región de O’Higgins, con 58.685, un 5,6% del total; y la Región de Los Lagos, con 52.191, igual a un 5%.

En la Región de Coquimbo habría 45.128 solicitudes, equivalente al 4,3%. Le seguirían La Araucanía, con 44.954 requerimientos, cifra que también representa un 4,3%; y Antofagasta, con 44.599, igual a un 4,2%.

Cierran la Región de Ñuble, con 24.807 aplicaciones potenciales, correspondiente a un 2,4%; la Región de Tarapacá, con 20.900 solicitudes, un 2% del total; la Región de Atacama, con 19.094, un 1,8% del universo; Los Ríos, con 17.467 requerimientos, equivalente a un 1,7%; Arica y Parinacota, con 13.028 requerimientos, igual a 1,2% del total; Magallanes, con 11.117, un 1,1.

Además, hay 6.364 de las que no se cuentan información respecto del origen de la solicitud, correspondiente a un 0,6%.