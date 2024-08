Dirigentes sociales y comunitarios fueron reconocidos por el Gobierno

Cerca de cien dirigentes de organizaciones sociales de la comuna de Coyhaique recibieron el reconocimiento del gobierno, por su trayectoria y labor en beneficio de la comunidad.

Coyhaique.- Los representantes de las diversas entidades se congregaron en el salón auditórium del MOP a partir de las 18:00 horas del martes 27 y en la ocasión, compartieron sus experiencias con las autoridades, encabezadas por el delegado presidencial regional, Rodrigo Araya, así como el alcalde de la capital regional, consejeros regionales, concejales y secretarios regionales ministeriales.

La actividad se enmarcó en la conmemoración de un nuevo aniversario de la publicación de la ley N° 16.880, en agosto de 1968, la que se transformó en la primera que tuvo nuestro país sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias.

Este avance se produjo en medio del proceso de migración del campo a la ciudad, ya que la posibilidad de encontrar trabajo, educación, salud y vivienda, había esperanzado a miles de familias campesinas, que decidieron migrar a los centros urbanos. Lamentablemente, ante la falta de mejores condiciones, se agolparon en las periferias, sin acceder ni a servicios básicos, ni a derechos.

Así, esta nueva ley permitió darle existencia legal a organizaciones que ya venían existiendo en los hechos, y al reconocerlas, se les otorgó un rol en el diálogo democrático.

Llegado el año 1990, habiendo el país recuperado su democracia, el gobierno del presidente Aylwin envió al Congreso el proyecto de la ley 19.418 sobre juntas de vecinos y organizaciones comunitarias funcionales, vigente hasta el día de hoy.

Por su parte, el actual gobierno determinó conmemorar el Mes de la Dirigencia Social y Comunitaria, para enfatizar la relevancia de estas instituciones para la actual administración.

“Estamos cerrando el mes del dirigente social y comunitario que partió con un saludo de nuestro presidente Gabriel Boric, el 28 de julio, donde destacaba la perseverancia de los dirigentes. Se lo hemos dicho a ellos en distintas instancias, pero lo que escuchamos de ellos permite entender qué motiva a un dirigente, por qué hacen lo que hacen”, explicó el delegado regional Rodrigo Araya.

En este sentido, el presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores (UCAM) José Manuel Vivallo, agradeció la política de puertas abiertas que se ha establecido desde las autoridades regionales. “Además que nosotros estamos agradeciendo que durante estos dos años de gobierno en la región nos han considerado en cada una de nuestras peticiones. Tenemos puerta abierta. Además, que le hemos enseñado a nuestros dirigentes a llevar propuestas de solución y eso han acogido nuestras autoridades regionales, provinciales y comunales”, indicó quien fuera destacado por su trayectoria, que incluye su participación en la Federación de Estudiantes de la Universidad de la Frontera (UFRO) en 1984.

Para la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno, el diálogo entre dirigentes y entidades públicas enriquece la creación de las soluciones. Así lo manifestó el seremi de Gobierno (S.) Tomás Laibe, quien expresó que “el rol que ellas y ellos cumplen en colaborar con la autoridad para llegar con políticas públicas cercanas a la gente, es fundamental. Hoy hemos hecho un resumen de lo que hemos hecho en este mes del dirigente con las distintas autoridades y municipios”.

Por su parte, el testimonio de la presidenta de la Agrupación de Ciegos de la Patagonia (ACIPA), Cristina Barrientos, mostró a quienes asistieron a esta ceremonia, el valor de la articulación de redes de trabajo. “Para mí es satisfactorio ser dirigenta y poder ayudar a las personas. Tanto en mi población como en la agrupación. Uno empieza a formar redes con las autoridades. De pronto alguien te llama y te expone su problema y uno ya tiene los contactos y de verdad te conviertes en algo que sobrepasa tus límites”, explicó la dirigenta, que además fue recientemente elegida como presidenta del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS).

Al término de la actividad el delegado presidencial reiteró que, para el gobierno, sin organizaciones sociales, no hay democracia. “Cada cual tiene una razón por la que asume el desafío de ser dirigente. Y siempre lo que está de base es querer ayudar a los otros de manera desinteresada y que eso se vuelve parte fundamental de vivir en comunidad. A eso nosotros agregamos que eso es fundamental para la democracia. Si no hubiera dirigentes sociales y comunitarios, no podríamos tener democracia”, remarcó el representante del presidente Boric para nuestra región