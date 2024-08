Más de un centenar de jóvenes son capacitados como “Monitores de VIH/ITS”

La iniciativa, liderada por la Seremi de Salud Aysén, ha sido implementada en establecimientos de Coyhaique y Puerto Aysén, con alumnos de segundo año medio.

Aysén.- Más de cien jóvenes de segundo año medio de establecimientos educacionales de Coyhaique y Puerto Aysén se han convertido en “Monitores de VIH/ITS”, iniciativa liderada por la Seremi de Salud Aysén, cuya finalidad es crear una población joven más informada, capaz de traspasar estos conocimientos a sus pares.

“El año pasado fueron capacitados como monitores de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), y son ellos los que tienen que hacer la réplica a sus pares. Es importante que sepan que acá en la región está alto el contagio tanto de VIH como de ITS en adolescentes”, indica Héctor Toloza, encargado del Programa de Salud Integral del Adolescente de la Seremi de Salud Aysén, quien precisó que entre 2023 y 2024, se ha trabajado con 3 colegios de Coyhaique y 4 en Puerto Aysén.

En efecto, tanto las infecciones de transmisión sexual como el VIH/SIDA han sufrido un notorio incremento en la región, sobre todo en la población masculina entre 20 y 44 años de edad, siendo las cifras más alarmantes el incremento de los casos de sífilis, que pasaron de 25 casos en 2019 a 58 en el año 2023, correspondiendo el 78% a hombres y el 22% a mujeres, notificándose 2 casos de sífilis congénita por transmisión madre a hijo/a durante la gestación.

A su vez, dentro de los lineamientos del Programa de Salud Integral del Adolescente, durante este 2024 se profundizará en salud mental, capacitando a jóvenes en primera ayuda psicológica en salud mental, que permitan crear redes de apoyo y lazos de confianza entre jóvenes de la misma edad.

SEXUALIDAD ADOLESCENTE

“A medida que uno va creciendo, va experimentando cosas nuevas, y la sexualidad es una de éstas. Si uno no está lo suficientemente informado, no puede prevenir ni lograr una experiencia adecuada”, comenta Josefa Sáez, alumna del Liceo San Felipe Benicio que es parte de este programa de monitores.

Esta visión es compartida por Raúl Águila, estudiante de 2° medio: “Al informarse sobre sexualidad podemos evitar problemas como las ITS, y esto puede prevenir muchas cosas. Por ejemplo, si te contagias de gonorrea, puedes llegar a quedar estéril, y una mujer embarazada puede traspasárselo a su hijo. Entonces, para prevenir esos casos y no hacer sufrir a la gente que uno quiere, debemos informarnos bien respecto a las relaciones sexuales y las infecciones” sostuvo.

Justamente este énfasis en información y educación en pro de la prevención ha sido altamente valorado por los equipos docentes de los establecimientos. Así lo señala Mirna Ruiz, orientadora del Liceo San Felipe.

“La primera tarea es estar informados de lo que significa la sexualidad en el ámbito de la persona y la importancia que tiene en el desarrollo humano. Los jóvenes requieren saber esta información no solo por su autocuidado, sino también por cuidar a los demás”, precisó la profesora.