La Región de Aysén avanza en su propio plan para enfrentar los efectos del cambio climático

Con votación unánime se aprueba anteproyecto del Plan de Acción Regional de Cambio Climático

Coyhaique.- En sesión del Comité Regional de Cambio Climático –CORECC- de Aysén se llevó a cabo la votación para aprobar el anteproyecto del Plan de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC) de Aysén, el instrumento de gestión climática, que nace al alero de la Ley Marco de Cambio Climático, fue aprobado por unanimidad en el pleno del comité, avanzando así en su elaboración.

La Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías, se manifestó muy contenta con la aprobación que explicó que el hito “significa que se da definitivamente el vamos para poder elaborar nuestro plan regional que va a convocar tanto a la sociedad civil, como actores públicos y privados, para que en conjunto elaboremos la mejor estrategia que nos permita hacer frente a la crisis climática que hoy día estamos viviendo”, reflexionó la autoridad agradeciendo además la participación regional en el proceso “mencionar que este anteproyecto cuenta con un alto porcentaje de participación ciudadana, lo que nos ha demostrado que las personas están involucradas, están conscientes y quieren además saber cuál es la respuesta desde el Estado para afrontar esta crisis”.

La Ley Marco de Cambio Climático crea un marco jurídico para que el país pueda enfrentar el cambio climático en materia de mitigación y adaptación con una mirada de largo plazo, formalizando la institucionalidad climática a nivel nacional, regional y local, y consagrando responsabilidades y obligaciones a trece ministerios, Gobiernos Regionales y Municipalidades de integrar el cambio climático en sus diferentes instrumentos, planes y políticas, comprometiendo objetivos de elaboración de planes regionales y comunales.

El CORECC Aysén es presidido por el Gobierno Regional y cuenta con su secretaría técnica en la Seremi del Medio Ambiente. Está integrado además por la Delegación Presidencial Regional de Aysén, alcaldes de los diez municipios, representantes del Consejo Regional, trece secretarías regionales ministeriales y los integrantes del Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente.

“Para nuestro Gobierno, nuestro Presidente, el trabajar en tomar medidas y prepararnos para el cambio climático es fundamental, eso se traduce en lograr establecer estrategias políticas que ayuden en relación a cómo mitigar y adaptarse al cambio climático. El CORECC tiene esa misión y esto es un producto de un arduo trabajo que se ha realizado desde el año pasado hasta ahora (…) Ahora viene un desafío no menor y es cómo se integra la mirada de la comunidad de distintos sectores para llegar a un consenso en que todos podamos adoptar las medidas a largo plazo”, declaró el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya

La propuesta

Durante la sesión, fue tarea del Seremi del Medio Ambiente, Yoal Díaz, dar cuenta del proceso de elaboración de la propuesta y las medidas contenidas en el proyecto; así previo a la votación, la autoridad ambiental explicó que para la elaboración del PARCC se contó además con la participación de 20 servicios coadyuvantes, se desarrollaron tres consultorías para apoyar el desarrollo de los insumos básicos, propuesta de anteproyecto y participación anticipada que contó con talleres participativos locales, entrevistas, encuesta y seminario de exposición. Así también declaró que se recibieron 100 antecedentes en la primera etapa de elaboración, los cuales fueron un aporte importante en la revisión de priorización y profundidad de acciones a desarrollarse a nivel regional.

En cuanto a las medidas, el PARCC contiene 7 lineamientos específicos para agrupar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. De estos lineamientos se desprenden 19 medidas de mitigación y adaptación a nivel regional y local, entre las que destacan: la implementación de una Estrategia Regional de educación, capacidades y empoderamiento climático; desarrollo de una Estrategia Regional de Calidad del Aire en al menos 10 localidades de la región; aumentar acciones de conservación de ecosistemas vulnerables y de restauración de los degradados en territorio y maritorio, entre otras.

“Este es el Plan de Acción Regional de Cambio Climático, acción concreta, acción de distintos servicios para poder ver cuáles son las medidas que vamos a aplicar. (…) necesitamos hacer acción para adaptarnos rápidamente y que no nos afecten, por ejemplo, las grandes catástrofes o la disminución de las precipitaciones o cómo se ve también el efecto en días más cálidos, es un desafío no menor, no depende solamente de nosotros, sino de que todos y todas podamos dar pasos concretos para avanzar en abordar esta crisis”, concluyó el Seremi del Medio Ambiente, invitando a la comunidad a revisar los antecedentes del PARCC Aysén disponibles en el expediente habilitado en la página web del Gobierno Regional de Aysén.