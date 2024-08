Calisto apoya a trabajadores de la industria pesquera tras indicaciones al proyecto que ponen en riesgo al sector

Esta semana, dirigentes de los trabajadores de la industria pesquera de Aysén visitaron la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, hecho que fue valorado por el diputado Miguel Ángel Calisto, miembro de esa instancia legislativa, ante la preocupación que existe por algunas indicaciones interpuestas al proyecto de nueva de ley de pesca por parlamentarios de otras zonas que podrían afectar a estos trabajadores.

Valparaíso.- En su intervención en la comisión el legislador señaló que, “a veces en la región creemos que la plata viene de Coyhaique, pero la verdad es que viene del litoral, de tres motores económicos, de la pesca blanca, la salmonicultura y la extracción de recursos bentónico. Por eso es que defendemos con tanta vehemencia la regionalización de los recursos”

“También defendemos la transferencia de la cuota desde los pescadores a la industria, porque se genera una actividad económica que no la da ningún otro rubro en la zona. Creo que lo que han planteado estos dirigentes, es muy representativo de lo que la gran mayoría de la gente de la región piensa”, indicó.

Calisto señaló que “nosotros estamos convencidos también de permitir la pesca de arrastre, porque hay recursos que no se pueden extraer de otra manera. También es fundamental fiscalizar la pesca ilegal, porque lo que está depredando los recursos del mar no es la formalidad de la pesquería, sino la irregularidad, las flotas de otras regiones que llegan a pescar de forma ilegal a Aysén”.

Según Rubén Leal, Presidente del Sindicato de la empresa Frio Sur, “a nosotros nos tiene bastante reocupados algunas indicaciones, respecto a la eliminación de la pesca de arrastre de la Reineta y también el fraccionamiento. Si estas indicaciones llegan a dar fruto, puede dejarnos sin pega. Nosotros para nada nos topamos con el sector artesanal, nos quieran dejar afuera por un simple capricho de algunos diputados”.

Por su parte Mariano Villa, Presidente de la Cooperativa de Trabajadores de la misma empresa, indicó que “el tema del término del arrastre es fundamental para nosotros, porque nosotros pescamos con arrastre, con redes altamente selectivas. No utilizamos redes de enmalle, que es el sistema más criticado por la FAO, nosotros cuidamos todo lo que haya que cuidar, entregando cifras oficiales, donde el descarte nuestro es menos del 1%”.

Finalmente, Villa indicó que “esto demuestra que las redes de arrastre son altamente selectivas por su tecnología. Esto nos permite operar cuidando el recurso, manteniendo la biomasa sana. Pescamos la cuota que nos asignan, no más, porque nos multan. Cumplimos con toda la normativa”.