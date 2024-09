Calisto critica ausencia de Ministro de Energía en discusión de proyecto que perfecciona los Sistemas Medianos

En la comisión de Zonas Extremas el legislador reiteró necesidad de incorporar el acople tarifario en la ley corta que ingresó el Gobierno.

Valparaíso.- El diputado Miguel Ángel Calisto deslizó críticas en contra del Ministro de Energía, Diego Pardow, luego que este no asistiera a la comisión de Zonas Extremas donde se discute el proyecto que perfecciona los sistemas de electricidad medianos, todo esto en medio de la polémica que se ha generado en Aysén por el alto precio que han alcanzado las tarifas eléctricas.

Según el legislador, “los Ministros de Estado cuando no asisten a una comisión, lo mínimo es que manden una excusa y expliquen por qué no puede venir. La sensación que queda es que no le interesa lo que vamos a discutir, por lo tanto, es necesario que haya una comunicación explícita, y cuando se discuta nuevamente este proyecto, esté presente el señor Ministro”.

“Este es un tema muy importante para la zona sur, por lo que el Ministro tiene que dar la cara. Él ya nos vendió la pomada cuando dijo que las tarifas iban a aumentar un 16%, y ahora en este minuto el aumento bordea el 52% en algunas comunas. Realmente, no quiero que nuevamente el Gobierno nos venga a mentir respecto a un tema tan delicado y tan urgente como este”, indicó.

Calisto agregó que “nuestros sistemas eléctricos son más frágiles, hay mayores problemas de generación, se utiliza mucho diesel, por lo que el precio de esta energía es mucho más alto que la del sistema interconectado central. Yo la verdad no se qué cosa está realizando el Ministro en Santiago que es más importante que esta discusión que se está realizando en el Congreso”.

Dudas de las cifras

En la comisión expuso Rodrigo Miranda, representante de la empresa SAESA, quien aseguró que el costo de la generación de la energía podría disminuir hasta en un 33% de aprobarse este proyecto. Estas cifras fueron cuestionadas por el diputado Calisto, quien señaló que “le quiero consultar al Subsecretario si esas cifras coinciden con lo que tiene proyectado el Gobierno, porque la experiencia que tenemos en materia de energía es que después estas cifras proyectadas no calzan con la realidad”.

“Una vecina de Coyhaique me envió una boleta por 265 mil pesos, y eso que todavía viene el alza de octubre y la del primer semestre del próximo año”, afirmó.

El legislador indicó que “los tres diputados de Aysén tuvimos un conversación con el Presidente de la República, donde le planteamos nuestra preocupación por este tema. Le solicitamos que este acople tarifario se pudiera incorporar en la ley corta que presentó el Gobierno, que será más rápida y expedita que el proyecto de Sistemas Medianos”.

Finalmente, Calisto argumentó que “lo que nos complica es que vienen las nuevas alzas, y estoy seguro que este tema va a estallar antes que se apruebe el proyecto de Sistemas Medianos. Hay mucha presión ciudadana, pero nadie del Gobierno nos ha dado una respuesta concreta sobre esta posibilidad. Estas alzas están golpeando muy fuerte a todas las familias de la región”.