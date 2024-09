Calisto resalta el inicio del pago del déficit de becas Patagonia y reitera llamado para que esto no se repita el próximo año

Aunque valoró el inicio del pago de la beca Patagonia a más de 200 estudiantes que no habían recibido el beneficio, el diputado Miguel Ángel Calisto retiró el llamado al Gobierno para que el próximo año se adelante a esta situación y se asegure el pago para todos los que cumplan los requisitos.

Coyhaique.- Según el legislador, “estamos contentos porque finalmente estos días ya comenzaron a pagarse las becas que estaban pendientes de la beca Patagonia, se trata de alumnos que cumplían con los requisitos pero estaban sin su beneficio. Nosotros hicimos gestiones con el Ministro de Hacienda, con la DIPRES y esto se pudo concretar”.

“Sin embargo, quedan pendientes cerca de 80 alumnos que también cumplen con los requisitos pero que aún no reciben la beca. Estamos esperando el trámite de la modificación de presupuesto, que está en la Dipres y esperamos que salga pronto. Estos son temas burocráticas y administrativas que lamentablemente terminan afectando a los estudiantes”.

Calisto agregó que “por estos motivos, es importante que le próximo año el Gobierno se adelante a esta situación y pueda tomar medidas que permitan entregar el beneficio a todos los estudiantes que cumplan el requisito. No puede ser que tengan que esperar hasta septiembre, y algunos hasta noviembre para tener esta plata, tomando en cuenta que están estudiando desde marzo”.

El parlamentario indicó que “ya en total se han becado cerca de cinco mil alumnos, más de tres mil con la beca Patagonia. Esto es una demostración que el proyecto que iniciamos hace ya 12 o 13 años, ha dado frutos concretos a nuestros estudiantes, quienes están mejorando su rendimiento y permite tener mejores profesionales en la región”.

Finalmente, el legislador declaró que “quiero relevar, a propósito de la historia de la creación de la beca Patagonia, a los dirigentes José Alvarado, a la señora Margarita Bravo, a la señora Mercedes Mayorga y muchos otros que han impulsado este proceso”.