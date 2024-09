Senadora Órdenes manifestó su preocupación al ejecutivo por el incremento de las listas de espera: “si mejoramos la gestión podríamos hacer un cambio sustantivo”

La senadora por la región de Aysén, Ximena Órdenes Neira, nuevamente se refirió a los problemas en torno a las Listas de Espera, una situación que actualmente afecta a más de 2,5 millones de personas que esperan atención en el sistema público de salud -una cifra sin precedentes-. A nivel local, el Servicio de Salud Aysén señaló que existen más de 25 mil registros de pacientes en listas de espera, representando aproximadamente un 23% de la población regional.

Valparaíso.- “Las listas de espera requieren sentido de urgencia. En la región de Aysén, aproximadamente un cuarto de la población se encuentra en este estado”, indicó la representante aisenina en el Senado, quien nuevamente apuntó a que esto puede solucionarse no solo inyectando más recursos -como se ha intentado en los últimos años-, sino también, mejorando la gestión de las listas. La parlamentaria sostuvo que desde la Comisión de Salud del Senado, se está proponiendo contar con un sistema unificado de listas de espera. “La gestión es relevante y es una variable que está incidiendo también en los atrasos”, indicó Órdenes.

“Hoy los centros asistenciales y los hospitales tienen distintos sistemas para identificar una lista de espera, por lo tanto no hablan entre sí”, insistió la senadora, señalando esto como uno de los problemas que más afecta a regiones como Aysén. “Para aquellos que vivimos en la región de Aysén, que a veces tenemos que ser trasladados a otros centros de referencia, esto es aún más caótico. Mientras no exista interoperabilidad y un sistema único para la gestión de listas de espera, este problema se va a seguir perpetuando en el tiempo”, indicó Órdenes.

Finalmente la representante en el senado de la región de Aysén, señaló: “Nosotros esperamos que se avance en esta línea. No solo es un tema de recursos, el mejorar la gestión puede ayudar de manera significativa a cambiar esta realidad”.

Cabe recordar que luego de la presentación del Ministerio de Salud en la Comisión de Salud del Senado, donde reveló este incremento de por lo menos un 12% más pacientes en espera -en contraste con el 2023-, los parlamentarios manifestaron su preocupación respecto a la actual situación, recalcando que el problema debe abordarse de una manera diferente a lo que se ha hecho durante los últimos años.