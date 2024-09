Calisto defiende cesión de cuota y regionalización de recursos marinos en la Comisión de Pesca

En la instancia legislativa se está discutiendo el proyecto que fija un nuevo fraccionamiento de cuota en el sector pesquero industrial y artesanal.

Valparaíso.- En el marco de la discusión del proyecto que fija un nuevo fraccionamiento de cuota entre el sector pesquero industrial y artesanal, el diputado Miguel Ángel Calisto reiteró su compromiso con la regionalización de los recursos y su postura contraria a la creación de macrozonas, además de criticar a la pesca ilegal y manifestarse a favor de la cesión de cuota.

Según el legislador, “el problema de fondo tiene que ver con la administración de los recursos, y estamos hablando de un problema que tiene que ver con una actividad económica, como es la pesca. Desde este punto de visto, creo que hay que acotar la discusión en esta comisión, que es lo que ha hecho el Gobierno a propósito de esta propuesta de fraccionamiento”.

“Hay argumentos muy interesantes que han dado algunos expositores representantes de los pescadores de otras regiones. Pero no hay que generar falsas expectativas en nuestros expositores, porque acá no estamos hablando de crear macrozonas, esto no se puede incluir, y muchos parlamentarios estamos en contra de la creación de macrozonas”, indicó.

Calisto agregó que “yo en lo particular, creo en la regionalización de los recursos y yo estoy absolutamente de acuerdo con como está planteada la ley de pesca vigente, en relación a la administración de recursos de manera regional. Creo que cada región debe determinar su forma o modelo de desarrollo”.

“No me parece que las pesquerías más grandes de algunas regiones se coman a las más chicas. Es lo que termina ocurriendo con la Octava y la Décima Región, que tienen pesquerías muy grandes. Todos aplaudimos el desarrollo económico, pero eso no puede significar que estas pesquerías terminen ampliando sus límites a las regiones contiguas, donde nos hemos preocupado de cuidar los recursos” ,señaló.

El legislador indicó que “esta preocupación la compartimos con Magallanes, que también se han visto invadidos por grandes lanchas pesqueras de la Octava o Décima Región. Yo pido respeto por la forma regional de administrar los recursos. En esta misma lógica, la cesión de cuota es legítima. Nosotros validamos ese modelo y lo vamos a defender”.

Finalmente, el diputado Calisto argumentó que “yo pediría que una vez que avancemos con el fraccionamiento, dejemos establecido claramente que este tipo de incertidumbres respecto de eliminar la cesión de cuota, no se va a discutir. Tampoco sigamos hablando de las Macrozonas, porque eso genera incertidumbres para las pesquerías regionales. El gran problema del agotamiento de los recursos no es la pesca formal, sino la pesca ilegal”.