Dirección del Trabajo conmemoró 100 años en Aysén recordando la tragedia obrera de la “Isla de los Muertos”

 Hito Centenario de la institución fiscalizadora se realizó en el Centro Cultural de Coyhaique e incluyó también reconocimientos a dirigentes sindicales y miembros del Consejo Tripartito Regional de Usuarios de la DT.

Coyhaique.- Con un homenaje a la tragedia obrera de la “Isla de los Muertos”, en el río Baker, en 1906, la Dirección Regional del Trabajo de Aysén conmemoró este lunes los 100 años de la institución fiscalizadora, intérprete de la legislación laboral y promotora de la libertad sindical y el diálogo social.

La actividad conmemorativa -que reconoció asimismo a promotores del diálogo social y a dirigentes sindicales de la región- se realizó en el Centro Cultural de Coyhaique, siendo encabezada por la subdirectora nacional del Trabajo, Laura Vásquez, y el director regional del Trabajo y Seremi(s) del Trabajo y Previsión Social, Christian Aros.

Un saludo grabado de la ministra Jeannette Jara abrió la ceremonia, siendo seguido por saludos protocolares del delegado presidencial regional, Rodrigo Araya, del alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica y un saludo grabado del Seremi titular, Rodrigo Díaz.

La subdirectora del Trabajo, Laura Vásquez, entregó un recuerdo conmemorativo de los hechos y señaló que “estamos celebrando nuestro hito centenario de la región de Aysén, el cual nos es tremendamente relevante a partir de la historia de la región, pudiendo recordar la historia de los trabajadores que fallecieron en el río Baker”.

La tragedia obrera de la “Isla de los Muertos”, en la que en el invierno de 1906 fallecieron 59 trabajadores chilotes, fue recordada a través de la investigación del antropólogo social y escritor Mauricio Osorio, quien en 2013 publicó el libro “La tragedia obrera de Bajo Pisagua. Río Baker, 1906” relatando los dramáticos hechos. Como el investigador no pudo estar presente, se mostró una crónica visual sobre los hechos titulada “Gritos de memoria entre ríos y cruces”. Tanto la investigación da cuenta de la responsabilidad que le cupo en la tragedia a la entonces forestal Compañía Explotadora del Baker, puesto que la demora en el envío de la embarcación que llevaría a los trabajadores de regreso hasta Puerto Montt, para hacer uso de un período de descanso, agotó sus provisiones y enfermó mortalmente a 59 del centenar de trabajadores virtualmente abandonados en medio de duras condiciones climáticas, en la actual comuna de Tortel.

En la oportunidad, el Delegado presidencial regional, Rodrigo Araya, afirmó, “Participamos en la conmemoración de los 100 años de la Dirección del Trabajo, una institución que vela por los derechos de los trabajadores, pero también un diálogo social con empleadores y empleados, y también que tiene que hacer su función pensando en el trabajo decente que nosotros promovemos como Gobierno. Nuestro Gobierno en este período ha hecho cosas significativas como, por ejemplo, el sueldo mínimo, la ley de 40 horas y ahora la recientemente entrada en vigencia de la Ley Karin. Todos esos elementos legislativos, la Dirección del Trabajo y sus funcionarios tienen que velar para que se cumplan, pero también tienen un rol tremendamente importante en los diálogos entre empleadores, prevención de conflicto y también trabajo para resolverlos. Éste es un reconocimiento a cada uno de los funcionarios que se despliegan en nuestro territorio, donde también tienen un desafío importante desde el punto de vista institucional, ya que prontamente van a abrir una nueva oficina provincial en Chile Chico, lo que nos tiene

muy contentos porque eso también habla de capacidad de descentralizar y de ir cubriendo de mejor manera el territorio de la región de Aysén”.

Diálogo social

Como expresión de la tarea no fiscalizadora sino que propiciadora de acuerdos que también ejerce la DT, en la ceremonia de este lunes se reconoció la labor de su Consejo Tripartito Regional de Usuarios (CTRU), instancia que impulsa el diálogo social y que funciona en todas las regiones del país.

En este contexto fueron reconocidos Rubén Leal, presidente del Sindicato de Trabajadores de Empresa Pesquera Friosur S.A.; Mónica Montecinos, ex gerenta de recursos humanos de la misma empresa y promotora de las buenas relaciones laborales, y María Angélica Campos, ex inspectora provincial, ex directora regional de Aysén y jefa de gabinete de la Subdirección del Trabajo en el período 2014-2018, fundadores del CTRU en Aysén. Se homenajeó también a Juan Lainez (Q.E.P.D), ex dirigente del sindicato N°1 de Trabajadores de la Empresa PescaChile S.A.; Yenny Fernández, gerenta regional de la Cámara Chilena de la Construcción Coyhaique e Iván Herrera, también ex director regional e inspector provincial del Trabajo.

En este sentido, el director regional, Christian Aros, destacó a la región como una de las pioneras en el país en consolidar mesas de trabajo tripartitas, “Como nuestra región fue pionera allá por el año 2002 en materias de diálogo social tripartito, en la conmemoración de nuestro hito centenario en la región de Aysén quisimos reconocer a dirigentes sindicales, representantes de empleadores y representantes del Estado, quienes iniciaron las mesas de trabajo en nuestra región. Además, en esa misma línea, quisimos reconocer a los nuevos dirigentes sindicales, quienes hoy día trabajan por mejores condiciones laborales para las y los trabajadores de Aysén. En estos 100 años de la Dirección del Trabajo, sabemos que tenemos muchos desafíos, pero también reconocemos toda la historia que tiene nuestro servicio en la región”, enfatizó el también Seremi(s) del Trabajo y Previsión Social.

Como se mencionó, María Angélica Campos, fue una de las fundadoras del CTRU homenajeadas, quien se mostró muy contenta, “En la época en que fui nombrada directora regional, llegamos a esta hermosa región con un tremendo desafío, sin desconocer el rol de la Dirección del Trabajo como una entidad fiscalizadora, pensábamos que aparte de fiscalizar, había que instaurar al interior de las empresas el diálogo, que permitiera avanzar en el mejoramiento de las condiciones de trabajo de la gente. Fue así como empezamos a construir estas mesas de trabajo en la región de Aysén, en Aysén específicamente y esas mesas de trabajo permitieron ver la realidad de las empresas, pero también abordar su problemática y cómo, en conjunto, trabajadores, empresa y la Dirección del Trabajo aportaba para el mejoramiento de las condiciones de laborales de ese sector. Partimos con los CTRU y vimos como en las diferentes ramas de actividades económicas este diálogo se iba instaurando, me siento muy satisfecha y agradecida de los funcionarios con quienes me correspondió trabajar, y también de las entidades gremiales, tanto empresarios como trabajadores que estuvieron llanos a conseguir esta tarea que ha tenido sus frutos.”

A su vez, Rubén Leal, presidente del Sindicato FrioSur, destacó la historia e importancia del CTRU y de sus bases a las cuales representa, “Para nosotros en esos años era bien especial porque venía todo un mundo, sobre todo en la industria acuícola, y teníamos varios problemas, sobre todo ergonómico y también a veces laborales, de justicia e injusticia. Para nosotros lo más importante de esto es que cuando llegamos a la mesa, en ese tiempo la mesa se conformaba entre la DT y las empresas, entonces a mí me tocó decir que la mesa estaba “media coja”, que ahí faltaban los trabajadores. Era bien importante porque nosotros teníamos una conexión directa con María Esteres Feres, quien nos impulsaba como dirigentes de la industria acuícola y pesquera, para llegar a un entendimiento, sobre todo pensando en nuestros derechos. Nos juntamos en la Gobernación de Aysén y empezaron las conversas para hacer este consejo de usuarios, que finalmente tenía que ver en que los trabajadores también participaban de

las fiscalizaciones. En estas fiscalizaciones a las empresas le daban un mes, pero solucionaban el problema, que era lo que nosotros queríamos. Por esa justa razón fue que en materia de seguridad fue fundamental para nosotros como dirigentes sindicales, porque teníamos muchos riesgos que fueron subsanados después y hasta el día de hoy, podríamos decir que, en la industria en sí, en el estándar de los trabajadores creo que ya estamos pasando el minero”.

Como representante de los empleadores, Mónica Montecinos, comentó sobre el reconocimiento y el inicio del diálogo social tripartito en el 2002, “Como todos los inicios, nunca son tan fáciles, sobre todo cuando se tienen que trabajar temas como la confianza. Tenemos que hacer recuerdo de aquellos tiempos, también en los que teníamos que estar tratando de construir relaciones estables y confiar en lo que es la Dirección del Trabajo en términos de lo que significaba también para los empleadores. A mí me tocó representar desde el empleador, pero tengo que reconocer y agradecer a quienes nos acompañaron, a nuestros dirigentes sindicales, quienes fueron realmente relevantes para poder armar y gestionar una nueva forma de hacer o de administrar lo que nos correspondía en aquellos años. Estoy muy feliz y agradecida, y felicitar a la Dirección del Trabajo, por también estar tratando de tener una forma de hacer las cosas diferentes. Yo creo que en la confianza y en el poder acceder a un escuchar diferente, grandes cosas pueden ocurrir”.

Reconocimiento sindical

También se entregaron galardones a destacados dirigentes y dirigentas sindicales de la región. Los recibieron César Águila, del Sindicato N°1 de la empresa B&B Nets Limitada Taller de Redes Loberas; Blanca Navarrete, dirigenta del Sindicato del Supermercado Hipermás, actual Unimarc y Eduardo Díaz, del Sindicato de Establecimiento de Cermaq Chile S.A.

El acto conmemorativo contó también con las actuaciones de la Agrupación Folclórica Raíces del Valle y del concertista en guitarra clásica, Juan Mouras.

Conmemoración en todo Chile

Este siglo de labor procurando mejorar las relaciones laborales en el país, que se cumple el 29 de septiembre de 1924, está siendo celebrado por la Dirección del Trabajo con los llamados hitos centenario, que son actos organizados en cada región con un acento en la historia de las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras.

Las actividades serán culminadas entre el 2 y el 4 de octubre con la realización en Santiago del Segundo Congreso Iberoamericano de Inspecciones del Trabajo (Redibid) y la entrega de un documento sobre la Dirección del Trabajo del futuro, elaborado por una comisión encabezada por el ex director de la OIT, Juan Somavía, e integrada por exdirectoras y directores del Trabajo y dirigentes de las asociaciones gremiales del organismo.