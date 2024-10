Impulsan inclusión laboral para diversidades sexogenéricas a través de innovador proyecto

La iniciativa piloto, financiado por Innova FOSIS, permitió a quince personas acceder a capacitación sociolaboral, implementación y financiamiento de planes de acción sociolaboral y sociofamiliar.

Coyhaique.- Hasta la Sala Multiuso del Patio Condell en Coyhaique llegó el director ejecutivo del FOSIS, Nicolás Navarrete, para compartir con quienes participan en el proyecto piloto “Talento en Colores”, una iniciativa de inclusión laboral para diversidades sexogenéricas y disidencias sexuales financiada por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, a través de Innova FOSIS, y ejecutada con el apoyo de la plataforma 2811.

En la especial jornada de encuentro, donde también participaron los nexos afectivos de las personas usuarias, estuvo presente el delegado presidencial regional, Rodrigo Araya; el seremi del Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz y la directora regional del FOSIS, Fernanda Leiva; quienes se integraron a las dinámicas grupales para compartir y conocer el impacto del proyecto desde los testimonios de sus protagonistas.

Valkiria Venegas, usuaria del proyecto, destacó que ha conocido personas y adquirido conocimientos que la han ayudado emprender y ver otro tipo de realidades. “Se ha abierto una red de apoyo mucho más unida, fuerte y comprometida, eso enriquece harto a la diversidad en la región. El equipo me ayudó bastante en la búsqueda de lo que me quería dedicar, hasta que llegué a mi proyecto final de costuras con telas recicladas que tengan un contexto emocional para la gente, para crear prendas con sentimientos ya instalados y que vivan en la memoria de las personas”.

Respecto de la intervención con los nexos afectivos, contemplada en esta iniciativa piloto, la usuaria aseguró que “se pueden crear muchos proyectos, pero una parte fundamental para las personas son sus familias y sus seres cercanos, funcionamos mucho a base de eso y si no tenemos tranquilidad en esa parte de nosotros es difícil poder enfocarnos en otra área, así que creo que fue una parte bastante positiva”.

El director ejecutivo del FOSIS, Nicolás Navarrete, enfatizó que Innova FOSIS busca “descubrir soluciones a nuevos problemas públicos y que las diversidades sexo-genéricas puedan entrar al mercado laboral, dada la discriminación que sufren, es un problema público que tenemos que resolver. En este espacio de pilotaje pudimos ver alternativas para que se integren de manera dependiente pero también que puedan emprender y hacer de eso su fuente principal de ingresos. Tuvimos una experiencia exitosa donde las personas que formaron parte del programa, así como también sus familias y comunidades, pudieron desarrollarse de mejor forma, generar ingresos de manera autónoma y viabilizar sus propios proyectos de vida. Así estamos contribuyendo al desarrollo de políticas públicas integrales para un mejor país”.

Rodrigo Araya, delegado presidencial regional de Aysén, manifestó que “es un proyecto totalmente innovador del FOSIS que se está haciendo por primera vez en el país aquí en la región de Aysén y que acogió la demanda de la comunidad de las diversidades sexogenéricas de nuestra región. Creemos que este es el camino para lograr una inclusión y justicia social importante que es lo que nuestro Gobierno y nuestro presidente Gabriel Boric propugna desde el inicio de su mandato, que exista desarrollo equitativo en los territorios con todas las personas que habitan en la comunidad”.

La directora regional del FOSIS, Fernanda Leiva, comentó que “desde el propio territorio se levantó la temática de la inclusión laboral de las personas de las diversidades sexogenéricas y pudimos traer recursos a la región, desde nivel nacional, para ejecutar este proyecto. Sabemos que la población de las diversidades sexo-genéricas ha sido históricamente excluida y que enfrenta muchas brechas de acceso al mundo laboral y desde ahí quisimos entregar herramientas para acortar esas brechas y realizar un trabajo con sus nexos afectivos para aportar en la inserción laboral y desarrollo económico personal”.

Este proyecto piloto, donde participaron quince personas usuarias y veintiocho nexos afectivos, entregó capacitación sociolaboral, la implementación y financiamiento de planes de acción sociolaboral y sociofamiliar para favorecer la inclusión laboral y participación efectiva en el mundo del trabajo, facilitando el desarrollo de la autonomía personal y el bienestar familiar y social de quienes fueron parte del proceso.

¨Talento en Colores” contempló siete meses de intervención, donde también se desarrollaron instancias de sensibilización con instituciones privadas presentes en la región como Casa Alicia y Supermercado Hiperpatagónico, junto con realizar trabajo colaborativo con instituciones públicas como la Municipalidad de Coyhaique, Seremi de la Mujer y Equidad de Género, PRODEMU, INDH, INJUV, Seremi del Trabajo y Previsión Social y Universidad de Aysén.