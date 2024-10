Taller de Muebles Rústicos: Vecino/as de Puerto Guadal aprenden desde la experiencia a usar la materialidad local

Con la participación de unos 20 vecinos y vecinas de Puerto Guadal se está desarrollando desde principios de septiembre el taller “Fabricación de Muebles Rústicos”. La capacitación fue postulada por la Junta de Vecinos N°8 de la localidad al Concurso del 8% de Vinculación con la Comunidad del Gobierno Regional de Aysén.

La iniciativa se extenderá hasta fines de octubre, en la cual las y los participantes aprenderán técnicas de trabajo en madera, principalmente nativa, además del uso de herramientas para transformar la materialidad que se encuentra en la zona del lago.

Al respecto, el presidente de la Junta de Vecinos, Felipe Christensen Arteaga, señaló que “en la región hay mucha gente que tiene habilidades manuales. Que tiene la capacidad de descubrir la preciosa madera que tenemos y que flota en los lagos, que está en los bosques, para transformarlos, con un poco de creatividad, amor, técnica y dedicación, en objetos artísticos, decorativos o utilitarios”. Por ello, el taller busca “aprovechar nuestras manos, nuestro tiempo, nuestra vida, en transformar lo natural que nos da el bosque y la naturaleza, para elaborar objetos que promuevan la conciencia del reciclaje y la reutilización de estos materiales que tenemos por doquier en nuestro territorio”.

El dirigente se refirió así a uno de lo objetivos de este proyecto, además de formar en oficio, aportar al desarrollo económico local, hacer comunidad: reducir la generación de residuos a través de la autoproducción de muebles, que evita la importación de de materialidad que muchas veces termina en los vertederos o microbasurales.

Por su parte, la coordinadora de la iniciativa, Cristina Soto Silva, destacó del proyecto “el valor que han tomado las mujeres para trabajar con herramientas eléctricas. Perder el miedo a un esmeril angular, a un taladro, a una lijadora. Para ellas ha sido fortalecedor aprender el uso de estas herramientas y lograr hacer cosas tan sencillas con la creatividad que cada mujer y cada hombre también puede llegar a tener”. En coherencia con aquello, profundizó en que al “concretar eso se les ve contentas. Están felices con el taller, con lo que se les entrega, de la amistad que hay en nuestro equipo de trabajo y la buena comunicación, coordinación, empatía. Ha sido un buen equipo de trabajo el de este taller”.

Claudia Vera es una de las asistentes. Explicó que “en lo personal me inscribí porque no sabía de esto, que es para mí totalmente nuevo. Quería aprender, y me ha gustado, ha sido interesante, he aprendido harto, motivante. Es entretenido, se sale totalmente de la rutina. Y nos une como comunidad”.

El taller es impartido por dos vecinos de la localidad, profesionales del área de la construcción: Claudio Fuentes Pastene y Matías Rodríguez Espinoza.