SENAMA Aysén fortalece la autogestión adjudicando a 60 organizaciones de la región el fondo nacional del adulto mayor

A través de una ceremonia y en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, la Coordinadora regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama Claudia Andaur junto a la Seremi de Desarrollo Social y Familia Karina Acevedo, reconocieron a las agrupaciones de Personas Mayores de Coyhaique y Puerto Aysén que han resultado beneficiarias con el Fondo Nacional del Adulto Mayor en su actual versión.

El Fondo Nacional del Adulto Mayor, es un programa de Senama que busca contribuir a la promoción, protección de los derechos y la participación social de las personas mayores, fomentando su autonomía, autogestión y asociatividad.

Para este año 2024 hubo un considerable aumento del presupuesto en relación al año anterior y por ende más organizaciones beneficiadas, según explicó la seremi de Desarrollo Social Karina Acevedo “ El Fondo del Adulto Mayor, es muy esperado para poder ejecutar lo que ellos decidan hacer. Es un fondo concursable donde postulan diferentes iniciativas que son autogestionados por los diferentes clubes. En esta oportunidad queremos relevar que las gestiones que realizamos desde Senama regional y en esta Seremi era lograr mayores recursos para este fondo en nuestra región de Aysén y eso implicó que hoy día tenemos 60 organizaciones a lo largo de toda la región que han recibido este beneficio con 70 millones de pesos. Estamos tremendamente contentos de haber logrado este objetivo de aumentar la cantidad de proyectos financiados en la región y dando respuesta a lo que nos hemos comprometido con nuestros adultos mayores”

Este 2024 las organizaciones de las 4 provincias de la región fueron adjudicadas en diferentes líneas que destacó Claudia Andaur, Coordinadora regional de Senama “Estamos súper felices porque pudimos crecer en cantidad de proyectos que se van a entregar. Lo que buscamos es la autogestión de los clubes de adultos mayores y esta es una manera en que ellos muestran que están activos, haciendo cosas en distintos planos. En las líneas de la solidaridad con otros adultos mayores, fortalecimiento organizacional, inclusión digital, vida sana. Así que felices de poder apoyar estas iniciativas de los clubes y demostrar que es posible seguir activos a esta edad.

Desde Villa Ortega, Violanda Caimapo Almonacid, tesorera de los 7 Santos Fundadores, destacó los aportes que ayudarán a mejorar las condiciones de su club “Estoy muy contenta y muy feliz porque nuestro taller es chiquitito y tiene muy malo el techo y queríamos el Fondo para arreglarlo, para que no se llueva en el invierno porque hay que poner baldes para recoger el agua para que no entre a la sede. Así que muy agradecidos, segunda vez que lo ganamos el año pasado fue para comprar cosas para nuestra sede. Para los talleres que están recién y que no tienen sus implementos para trabajar es muy bueno (el Fondo)”.

Un memorable paseo es el que esperan tener los 33 socios activos de Club de Adulto Mayor Ribera Sur Oriente de Puerto Aysén, Así lo señaló su presidente Lindor Contreras Vargas “Estamos contentos, gracias a Dios tengo un grupo de socios muy buenos, hemos hecho cosas, hicimos un quincho, quedó un lujo. Este fondo es más para un paseo, los socios pidieron eso y hay que aceptarlo, así que un paseo y vamos a ver si es en Mañihuales o Chile Chico. Todo lo que sea, bienvenido es, gracias a Dios hemos tenido harta ayuda, yo creo que habiendo buena directiva, el club camina”.

Felicitaciones para todos los dirigentes por su esfuerzo, es lo que destacó al finalizar la ceremonia, la presidenta de la Unión comunal de Adulto Mayor Trapananda de Puerto Aysén Rosa Navarro, quien apreció adjudicarse el Fondo que les permitirá arreglar su ventanal que fue vandalizado hace un tiempo atrás y hacer un cierre perimetral a su sede.

Por último hay que destacar que el Fondo para este 2024 fue de un total de $69.766.437, permitiendo adjudicar en las 4 provincias de la región de Aysén 60 proyectos, que para los Club de Adulto Mayor fue de $1.100.000, mientras que el financiamiento para Uniones Comunales y otras organizaciones de personas mayores no adscritas a la Ley Nº19.418 fue de $2.200.000 en las Líneas de postulación: Vida saludable, Fortalecimiento Institucional, Habilitación y/o Equipamiento, Actividades que transforman vidas, Inclusión digital, Recreación.