Nueva Tendencia: La Naturaleza de Aysén como fuente de inspiración para juventudes generadoras de contenido

Máximo Montecinos Vera, es un joven que emprende con Athenea @Ath_video, proyecto enfocado en el área audiovisual y que busca contribuir a la comunidad, mediante la captura de imágenes enfocadas en la naturaleza y paisajes de la región de Aysén.

Para este joven emprendedor, su equipamiento consiste en un drone, con capacidad de generar tomas en alta calidad y una grabadora que genera videos de interior y exterior de los diferentes lugares que visita.

“Llegue el año 2021 a Aysén y lo que me motivó a emprender fueron los distintos paisajes de la región, lugares que están tan cerca de la ciudad, eso cambio mi mente en cómo yo podía mostrarle a la gente que no era de acá, la región, lo hermosa que es en general, no solo Coyhaique, si no que toda la región de Aysén, y eso es a través de videos, es lo que pega actualmente en las redes sociales”, indicó Máximo Montecinos Vera.

En la misma línea explicó “constantemente estoy creando contenido y ofrezco productos relacionados al turismo, deporte y gastronomía, que es lo que más me motiva, sin embargo también realizo videos corporativos y todo tipo de productos audiovisuales”, puntualizó Montecinos.

El Director Regional de @injuvaysen, Camilo Triviño Urtubia, destacó la iniciativa y sostuvo que “las juventudes representan una fuente inagotable de ideas innovadoras y soluciones creativas frente a los desafíos contemporáneos y es sumamente importante que desde las instituciones sigamos potenciando y visibilizando a las juventudes y sus proyectos, porque estos presentan un aporte social, económico y cultural bastante significativo”.

Máximo hizo una demostración en la dirección regional de INJUV Aysén, y realizó una invitación a la comunidad en general, invitándolos a conocer más de su emprendimiento y darle una oportunidad a las nuevas tecnologías.

Teléfono de contacto +56 9 36178548, correo electrónico athenea.stcreativo@gmail.com, Instagram @ath_video.