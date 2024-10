Universidad de Aysén realizó Seminario sobre Derecho, Tributación y Desarrollo Sostenible con académicos de Cataluña

La Universidad de Aysén esta semana fue sede del seminario “Temas actuales en Derecho, Tributación y Desarrollo Sostenible”, organizado por la Dirección General Académica de la casa de estudios estatal. Este evento contó con la visita de destacados académicos provenientes de Cataluña, España, quienes compartieron sus conocimientos en temáticas clave para el desarrollo sostenible y la tributación en el contexto actual.

Entre los invitados internacionales destacaron el Dr. Ángel Urquizu Cavallé y el Dr. Joan Pagès i Galtés, catedráticos de Derecho de la Universitat Rovira i Virgili; la Dra. Diana Ferrer Vidal, profesora titular de Derecho Financiero y Directora del Máster en Asesoría Fiscal Internacional de la Universitat Ramón Llull, y la Dra. Irene Rovira Ferrer, profesora de la Universitat Oberta de Cataluña y Directora de la revista Scopus “Internet, Derecho y Política”.

La jornada se dividió en dos importantes actividades realizadas en el Campus Lillo de la Universidad de Aysén. Durante la mañana, los académicos participaron en un workshop junto al equipo de la Dirección de Investigación y académicos de la UAysén, donde discutieron sobre los enfoques actuales en docencia e investigación universitaria. Luego, se llevó a cabo el seminario abierto titulado “Temas actuales en Derecho, Tributación y Desarrollo Sostenible”, que permitió a la comunidad académica y a los asistentes conocer más sobre la interrelación entre las políticas tributarias y la sostenibilidad.

Al respecto, el Dr. Marco Vega López, Director General Académico de la Universidad de Aysén, destacó la importancia del evento y de las futuras colaboraciones. “Estamos muy contentos de haber recibido en la universidad en nuestra actividad que hemos denominado Derecho, Tributación y Desarrollo Sostenible, la visión de cuatro académicos y académicas catalanas, la doctora Diana Ferrer, la profesora Irene Rovira, el profesor Joan Pallés y el profesor Ángel Uquizu, todos catedráticos y académicos de prestigiosas universidades catalanas, que nos traen una visión a compartir con nosotros y primero con los académicos sobre temas de docencia e investigación, con el equipo de la Dirección General Académica, y luego en un seminario donde hemos compartido ideas acerca de la regulación, el derecho financiero y las ideas en torno al desarrollo sostenible, tributación ambiental y otras. Ha sido muy interesante, ha concitado bastante interés y creo que ha sido muy provechosa la ocasión para la universidad, así que estamos muy contentos”.

En la oportunidad, el Dr. Ángel Urquizu Cavallé, especialista en derecho financiero, expresó su entusiasmo por la colaboración entre la Universidad de Aysén y las universidades catalanas. “Tenemos unos vínculos muy estrechos con la Universidad de Aysén, vía el Dr. Marco Vega con quien hemos colaborado durante muchos años en materia de investigación y en docencia. Entonces, cuando él vino a esta universidad, nos contó toda la investigación que se está realizando en el marco de sostenibilidad y medioambiente, nos pareció muy interesante y decidimos venir a compartir experiencias y situaciones. La verdad es que estamos muy a gusto, nos parece que esta universidad tiene un gran potencial y esperamos poder colaborar en el futuro, mucho más entre las universidades españolas”, señaló.

Finalmente, la Dra. Diana Ferrer Vidal, experta en asesoría fiscal internacional, destacó la importancia de la cooperación entre instituciones de educación superior en distintos países. “Estamos encantados de venir a la Universidad de Aysén, primeramente, porque nos gusta conocer el territorio, es verdad que conocíamos al profesor Marco Vega, que nos habíamos conocido previamente en Cataluña y nos apetecía mucho venir, además que creo que es muy importante la cooperación entre universidades, es muy importante cooperar a nivel de investigación, ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde estamos nosotros? No podemos hacer investigaciones aisladas de países, al final el mundo es global, si te quedas aislado, no avanzas, así que para mi es súper importante venir y me ha encantado ver el potencial que tenéis aquí cómo universidad”, enfatizó la académica.

Este seminario y workshop representa un hito importante en los esfuerzos de la Universidad de Aysén por fortalecer su red de cooperación internacional y su compromiso con la investigación y enseñanza en áreas clave para el desarrollo sostenible.