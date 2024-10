Seremi Paulina Ruz: “Junto con las familias, en el Minvu somos los principales interesados en que el proyecto de la Chacra G1 siga avanzando”

Tras las movilizaciones realizadas por dirigentes y familias que proyectan sus soluciones habitacionales en terrenos de la Chacra G 1 de Coyhaique, la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Paulina Ruz Delfín, afirmó este viernes que no existe y nunca ha existido falta de compromiso político para sacar adelante dicho proyecto, y por el contrario es en este periodo de Gobierno donde se han obtenido los principales avances en el proceso, lo que permite estar hoy ad portas de iniciar las obras de macro infraestructura y en paralelo la construcción de las primeras 237 viviendas de este proyecto que es el más grande en la historia de la región de Aysén.

Coyhaique.- La autoridad sectorial se refirió al tema en una conferencia de prensa donde detalló las gestiones realizadas y los logros obtenidos para seguir avanzando con este gran objetivo, aclarando también dudas y comentarios realizados por dirigentes y autoridades que no se ajustan a la realidad y que lejos de ser un aporte a la solución, confunden y desinforman a miles de familias que están muy preocupadas por el presente y el futuro de su proyecto habitacional.

En ese contexto Paulina Ruz aclaró que desde la Seremía no se ha rechazado ningún permiso de edificación, ya que esa no es una facultad que recaiga en su Servicio, sino que corresponde en forma exclusiva a la Dirección de Obras Municipales. “Nosotros no sacamos u otorgamos permisos de edificación. No es nuestro rol como Seremía de Vivienda y Urbanismo. Lo que tenemos es una facultad de supervigilancia normativa frente a la DOM en caso de que pronunciamientos que ellos saquen se ajusten o no a derecho, eso pueda ser revisado. Y esa es una situación que acá no ha ocurrido. Lo que sí ocurrió fue el rechazo de la Dirección de Obras Municipales, lo que decantó en que las entidades patrocinantes nos pidieron un pronunciamiento y nosotros, luego de un análisis exhaustivo, nos percatamos que hay parte de las observaciones en que la dirección de obras municipales efectivamente tiene la razón”, precisó.

Fue por esto que este viernes algunas familias y dirigentes de la Chacra G 1 manifestaron su molestia en las afueras del Serviu, ya que tras este pronunciamiento de la Seremi las entidades patrocinantes deberán reingresar el proyecto y subsanar las observaciones existentes ante la DOM, para lograr así la aprobación de los permisos de edificación, lo que significa nuevos plazos para la futura entrega de terreno que permita a las empresas iniciar las obras tanto de macroinfraestructura como de construcción de las primeras 237 viviendas.

Ante una supuesta falta de compromiso que habrían acusado dirigentes y políticos, Paulina Ruz fue enfática en señalar que son opiniones lamentables y erradas, que en nada ayudan a las soluciones que la mayoría está buscando. “Primero señalar que nosotros, como Ministerio de Vivienda y Urbanismo, junto con las familias somos los principales interesados en que el proyecto Chacra G1 avance. Y no solamente porque es parte de nuestro Plan de emergencia habitacional, sino sobre todo porque hay un compromiso directo con las familias de la región de Aysén y particularmente con este proyecto, donde hay más de mil familias que están involucradas”, aseguró.

En ese sentido detalló las principales acciones que se han desarrollado desde Seremi y Serviu para poder avanzar lo más rápido posible. “Si bien este es un proyecto de larga data, que viene por lo menos desde hace 15 años atrás, en los últimos años hemos hecho todo lo posible para poder acelerar los procesos y también gestionar más recursos. Muestra de ello es todo el trabajo que se ha hecho con los equipos por poder sacar esto adelante con las entidades patrocinantes, generando hacia ellos un apoyo constante. Además, están los recursos que se han gestionado, como por ejemplo los más de 30 mil millones de pesos que se obtuvieron el año pasado para asignaciones directas, que van al monto total para las mil familias. Sumado a ello también todos los recursos asociados a la macroinfraestructura, que es un monto que se ha ido aumentando con el pasar de los años. Y no olvidar, además, que entendiendo esta necesidad hicimos un cambio de estrategia para acelerar los procesos, permitiendo que la construcción de la macro como la ejecución de las viviendas se pueda hacer en simultáneo”, recordó.

Con respecto a las futuras acciones sobre el proyecto de la Chacra G 1 explicó la Seremi de Vivienda que ahora el proyecto debe ser reingresado por las entidades patrocinantes a la Dirección de Obras Municipales. “No hay un plazo definido para que las E.P. ingresen de nuevo el proyecto, no obstante, ayer en la reunión que sostuvimos en la tarde dijeron que se iban a tomar 15 días para el reingreso de la documentación. Luego de esto, la D.O.M. tiene 30 días corridos para poder pronunciarse y es acá donde es muy importante toda la gestión y colaboración que vamos a prestar para liderar mesas de trabajo, para poder trabajar en conjunto, poder sentarnos a la mesa y colaborar también en que los plazos puedan ser lo más acotados que se pueda “, advirtió.

Finalmente, la Seremi Paulina Ruz reiteró el compromiso de los funcionarios y las autoridades del Ministerio de Vivienda para sacar adelante el proyecto de la Chacra G, para lo cual seguirán trabajando con mucha fuerza, recalcando que un punto fundamental en este proceso tiene que ver con la entrega responsable de la información a las familias, para lo cual en lo sucesivo se espera un fuerte apoyo de parte de autoridades, dirigentes y medios de comunicación.