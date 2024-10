Autoridades visitan nuevo hospital de Chile Chico para ver factibilidad de contar con una unidad básica forense

El contar con una unidad básica forense permitirá la realización de autopsias médico legales de baja y de mediana complejidad, evitando los traslados a Coyhaique y reduciendo los tiempos en los procedimientos y de espera para las familias de los fallecidos.

Chile Chico.- Con el objetivo de avanzar en la concreción de una unidad básica forense para el hospital Leopoldo Ortega de Chile Chico, recientemente el Seremi de Justicia y DDHH Samuel Navarro acompañado del director del Servicio de Salud Aysén Juan Pablo Bravo y la directora regional del Servicio Médico Legal Catherine Sandoval visitaron las obras de este nuevo recinto hospitalario para visualizar en terreno el espacio con el que se cuenta para dicho efecto.

En este sentido, el seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro explicó que “fue una visita técnica que se hizo con el Servicio de Salud Aysén, el Servicio Médico Legal (SML) y sus equipos de profesionales, en el caso del SML contamos además con un profesional del nivel central que nos acompañó en esta visita para ver las instalaciones del Hospital Leopoldo Ortega de la ciudad de Chile Chico, para el efecto de poder hacer factible el establecer una unidad básica forense al interior de este centro hospitalario y de esta forma en el futuro poder realizar pericias de baja complejidad en ese lugar, evitando el traslado de fallecidos desde la comuna de Chile Chico y sus alrededores hacia la ciudad de Coyhaique, facilitando no solamente la posibilidad de poder concluir estos trabajos en menor tiempo, sino que también es reducir los costos que tiene para la familia el hecho de los traslados y retorno de los fallecidos, cabe destacar que dentro de este establecimiento hospitalario que está próximo a entregarse a la comunidad, y que está bajo el mandato del Ministerio de Obras Públicas, en su ejecución por la dirección de arquitectura, contempla un lugar que puede reunir las condiciones físicas para poder instalar una unidad básica forense, así que esperamos seguir avanzando en este trabajo con el Servicio de Salud Aysén y el SML para concretar prontamente esta importante iniciativa”.

En tanto, el director del Servicio de Salud Aysén Juan Pablo Bravo Quintana indicó que “nos complace anunciar que estamos trabajando en una propuesta de colaboración para habilitar una sala de autopsia en el nuevo Hospital Dr. Leopoldo Ortega Rodríguez de Chile Chico. Esta iniciativa, fruto del esfuerzo conjunto entre el Servicio de Salud Aysén, el Servicio Médico Legal y Seremi de Justicia y DDHH, busca brindar una atención más integral y eficiente a nuestra comunidad, cabe mencionar que esta sala será habilitada para depósito de cadáveres, con lo que buscamos mejorar nuestro servicio ante al fallecimiento de una persona y apoyar a las familias”.

Finalmente, la directora regional del Servicio Médico Legal Catherine Sandoval indicó que “la iniciativa se traduce finalmente en que en ese hospital se pueda considerar la factibilidad de realizar autopsias médico legales de baja y de mediana complejidad, dicha iniciativa va a llevar a reducir enormemente los tiempos de respuesta y además todo lo que conlleva el traslado del fallecido desde Chile Chico hacia Coyhaique y luego lo que ocurre habitualmente es que el retorno desde Coyhaique hasta Chile Chico y eso nosotros bien sabemos que acá en la región que no es un traslado fácil, tiene dependencias de horarios de barcaza, de clima que dificulta y alarga los tiempos de respuesta tanto para el ministerio público pero especialmente para el dolor de las familias, que están viviendo ese proceso, así que esta iniciativa que estamos trabajando en conjunto es un enorme apoyo a toda la ciudadanía y toda la comunidad de Chile Chico y sus alrededores que es donde habitualmente se concentran estas pericias que se refieren a muertes desconocidas y muertes de tipo violentas o que se producen por otras causas que no son por enfermedad” concluyó.