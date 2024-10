Diputado Calisto le insiste al Gobierno para encontrar una pronta solución a las demoras del proyecto habitacional de la Chacra G

Ante la demora que ha presentado el proyecto habitacional de la Chacra G, los socios de los comités llegaron en masa hasta las dependencias del Ministerio de Vivienda para manifestar su descontento, instancia donde se reunieron con el diputado Miguel Ángel Calisto, quien reiteró el llamado al Gobierno a agilizar la solución que permita iniciar la construcción de este mega proyecto habitacional de Coyhaique.

Según el diputado Miguel Ángel Calisto, “el problema es que está todo listo; está el financiamiento, está el terreno, está la macro infraestructura, están todas las condiciones para iniciar obras, pero el problema está en los equipos técnicos, los equipos técnicos del Ministerio de Vivienda y de la DOM que no han sido capaces de poder subsanar estas observaciones”.

“Lo que nosotros hemos dicho y estamos pidiendo es que se tomen medidas de tal manera que efectivamente las visiones y las observaciones técnicas puedan ser subsanadas y lideradas por la Seremi de Vivienda. La Seremi de Vivienda debe convocar, porque de ella dependen los equipos técnicos del Ministerio de Vivienda, de ella dependen los prestadores de servicios técnicos, las entidades patrocinantes, para poder liderar la corrección de estas observaciones y rápidamente que estas familias puedan postular a sus viviendas”.

El legislador señaló que “estamos un poquito cansados, un poquito frustrados por esta demora, porque ya no es plata, no es proyecto, no es macro infraestructura, es solamente que los equipos técnicos se pongan de acuerdo y por eso estamos en el momento clave para que este tema se resuelva”.

“Nosotros estamos atentos, porque también hemos conversado con el alcalde Carlos Gatica, con quien hemos tenido avances importantes en esta línea, que va a poner a disposición un equipo técnico para solucionar y subsanar las observaciones y yo espero que esto dé fruto en una o dos semanas más para poder permitir que tengamos luz verde en la aprobación del inicio de obra de la Chacra G1”, afirmó el diputado.

Finalmente, la dirigenta de los comités de la Chacra G, Deisy Fuentes, señaló que “estamos hoy día tratando de llegar a una solución habitacional pronta. Nuestros permisos de edificación ya han sido tres veces parte de la DOM. Ahora nuevamente está en MIMBO. Queremos que esto, la solución, sea pronta. Agradecemos las gestiones que ha realizado Miguel Ángel durante todos estos años con nosotros, pero nos vamos a descansar a que ya tengamos nuestros permisos de edificación en nuestras manos”.