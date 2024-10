Unidad de Patología Mamaria del Hospital Regional Coyhaique celebró un nuevo Aniversario

Todo en contexto del cáncer de mama, primera causa de muerte en las mujeres del país.

Coyhaique.- Con una Jornada con distintos expositores y de distintas disciplinas la Unidad de Patología Mamaria (UPM) del Hospital Regional Coyhaique celebró un nuevo aniversario.

La UPM, fundamental en la atención y tratamiento de estas enfermedades en la red asistencial aysenina, reunió en esta jornada a destacados especialistas en la temática, en la que compartieron con los asistentes, presenciales y online, sus conocimientos sobre la detección temprana, manejo, contexto y de cómo enfrentar estas enfermedades, también con pertenencia territorial.

La jornada abordó temas críticos como los avances en las técnicas de diagnóstico, las últimas innovaciones en tratamientos y la importancia de un enfoque integral en el cuidado de las pacientes, en la que también se enfatizó la necesidad de promover la detección temprana, que sigue siendo clave para mejorar los resultados en el tratamiento del cáncer de mama.

El subdirector médico del HRC, Dr. Pedro Pablo Pinto, también jefe de la UPM, destacó la jornada que sirvió como una instancia de fortalecer el conocimiento, la colaboración y el compromiso en cómo enfrentar los diagnósticos y tratamiento en la red asistencial “cumplió con los objetivos que teníamos planteados. Hubo una buena participación de nuestros funcionarios y también esto se llevó a la red a través de Zoom, así que estoy muy satisfecho los asistentes quedaron muy entusiasmados y creo yo que lo que acá se escuchó y se vio se puede replicar a lo largo de la red”.

Sobre el nacimiento de la UPM, el Dr. Pinto señaló que se necesitaba dado el aumento de las patologías y que “se requería tener una unidad que contara con su equipo médico, de matronas y de apoyo, en el que tenemos evidentemente otros profesionales que también se desempeñan en otras áreas como oncología, radiología, anatomía patológica y el apoyo de los kinesiólogos y terapia ocupacional, que son importantes porque todos estos profesionales nos permiten dar una atención adecuada y de alto nivel a todos nuestros pacientes”.

Según datos recientes, la incidencia de esta enfermedad localmente ha ido en aumento, lo que resalta la urgencia de continuar con las campañas de prevención, lo que señala la Dra. Yannina Ageno que, junto a la Dra. Dayana Astorga, cirujanas de la UPM, expusieron sobre la realidad actual del cáncer de mama “Se ha visto que el cáncer está aumentando en agresividad en esta región y además está disminuyendo la edad de inicio, presentándose además en pacientes muy jóvenes. Lo que influye totalmente en la parte de que nuestras pacientes ya no son mujeres añosas y que existe un desafío en la fertilidad además. Necesitamos más recursos en el tratamiento de ellas mismas, mucho más tiempo de seguimiento, medicamentos más costosos, lo cual podríamos evitar si es que hiciéramos mamografías a tiempo y fuéramos más cautos”

En tanto, el Dr. Juan Manuel Donaire, Jefe de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Barros Luco, destacó la jornada en la que dejó algunas impresiones de lo que se puede hacer en la región de Aysén “es muy importante para el desarrollo de la unidad, la formación continua, la capacitación del equipo médico, que se está haciendo y que también se está planificando para el mediano y largo plazo. También de cómo incorporar herramientas nuevas para mejorar resultados cosméticos y oncológicos de las pacientes. Y no es una necesidad de mayores recursos, sino fundamentalmente, del compromiso que tiene esta unidad y los miembros que pertenecen a ella, tanto médicos como no médicos, en querer hacer las cosas bien, en querer desarrollarse, en entregar los mejores resultados a las pacientes de la zona, lo que me parece muy interesante y con mucha proyección en el mediano y largo plazo”.