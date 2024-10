Senador Sandoval insta al Gobierno a definir cómo enfrentará técnica y financieramente la pavimentación de la Carretera Austral

Durante el debate en la subcomisión mixta de Presupuesto, donde se analiza, entre otras, la partida del Ministerio de Obras Públicas (MOP,), el senador David Sandoval reiteró su preocupación por el nulo avance que ha tenido la pavimentación de la Carretera Austral durante esta administración.

“El presidente (Gabriel) Boric sin ninguna presión en la región de Aysén se comprometió que el Ministerio de Obras Públicas iba a llevar adelante la pavimentación de 140 km durante su administración”, recordó Sandoval durante su intervención, agregando que cuando un Gobierno no cumple su palabra, las responsabilidades recaen “en su equipo de gestión, en este caso el Ministerio, la ministra y todos sus equipos para abajo”.

En ese contexto, el parlamentario dijo: “hay que plantearse qué es lo que pasa, porque de estos 140 km en esta administración, en la práctica, no se ha hecho ningún metro”, recordando que, en materia de licitaciones, hubo una en la zona del puente Chacabuco, con una obra licitada por cerca de $21 mil millones, con un solo oferente y que superaba prácticamente en el doble del presupuesto oficial. “¿Habrá un cambio de estrategia? Pero el compromiso de pavimentar los 140 km hoy día no existe y el Gobierno no los va a cumplir definitivamente”, remarcó.

Con todo, el legislador recordó la responsabilidad que tiene el Estado con la ruta 7, esperando por lo mismo se puedan idear mecanismos complementarios que hagan ver la relevancia que tiene este tema para los habitantes de la zona sur austral del país. “Así como hemos visto que en los próximos meses se ve la concesión de la ruta 68, el tren a Valparaíso, el puente sobre el canal de Chacao, también sería emblemático unir, no solo una isla, sino que una provincia, una región completa y mejorar la conectividad Bimodal que tenemos actualmente”, subrayó.

“Sería bueno ver un mecanismo para incorporar esa variable como un objetivo de país, de Estado, como es la conectividad de Chile en la zona austral”, concluyó.