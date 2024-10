Calisto y dirigentes de las tomas de Coyhaique piden agilizar tramitación para concretar compra de terreno

El diputado Miguel Ángel Calisto junto a dirigentes de los comités de las tomas de Coyhaique se reunieron con autoridades del Serviu, instancia donde plantearon la necesidad de agilizar la tramitación para concretar la compra del terreno que permitirá a estas familias construir sus viviendas definitivas.

Coyhaique.- Existe un compromiso de compraventa de un terreno de propiedad del Vicariato Apostólico de Aysén ubicado en la parte alta de Coyhaique, y que permitirá dar una solución habitacional definitiva a estas familias que viven en los sectores del galpón municipal y en la calle Errázuriz de la Capital Regional. Además, se determinó establecer una mesa de trabajo mensual con el fin de seguir concretando avances.

Según el diputado Miguel Ángel Calisto “creo que es fundamental que nosotros podamos erradicar a estos campamentos que han vivido en precariedad durante tanto tiempo. Ellos son discriminados, sufren permanentemente de violencia y la verdad es que esta situación ya no puede seguir ocurriendo tomando en cuenta que hay niños, hay familias que están viviendo en hacinamiento y con bajas temperaturas”.

“Por eso es que estamos trabajando con ello y también con el Serviu respecto a un compromiso de compraventa que ya está confirmado. Tuvimos una reunión donde ya se nos confirmó que hay un compromiso de compraventa con un terreno del Vicariato Apostólico de Aysén y también de algunos privados que están en el sector alto de tal manera que ahí se les puedan construir sus viviendas definitivas”, indicó.

El legislador señaló que “estamos en un paso bastante avanzado, trabajando también con la entidad técnica que es Cinta para poder acelerar rápidamente la construcción de sus viviendas y sacar a las familias de estos campamentos”.

Por su parte, Ana Santana, dirigenta de estos comités, aseguró que “se nos había metido mucho ya, no teníamos respaldo, no teníamos nada con el crecimiento del terreno. Bueno, tuvimos una reunión aquí, ya se nos firmó un documento en el cual tenemos fecha para empezar la mesa de trabajo, para empezar a organizarnos ya con el tema de la vivienda”.

Finalmente, la dirigenta aseguró que “también tenemos el terreno del Vicariato. Se van a gestionar las fechas, donde se va a entregar la documentación a la ETP para que empiecen ellos a trabajar conjunto con nosotros. Eso sería y nosotros aquí estamos ya con la carta de compromiso que tenemos hoy en día en mano para que se empiecen a trabajar con nosotros”.