ARCHI, ChileVoces y SEGEGOB reconocen a trabajadores radiales de Aysén

En una emotiva ceremonia, fueron homenajeados Óscar Real Hermosilla, locutor de Radio Ventisqueros, con más de 60 años de trayectoria en la radiofonía local, y Luis Alberto Hernández, quien ha dedicado más de 30 años a las comunicaciones, desempeñándose como locutor, camarógrafo, técnico electrónico y encargado de mantenimiento de equipos de radio y televisión.

Coyhaique.- Este sábado, en un ambiente de distendida camaradería, donde no estuvieron ausentes las historias y anécdotas, se llevó a cabo una solemne ceremonia para reconocer la labor y aportes a la radiofonía local de dos trabajadores con amplia trayectoria en nuestra región: Oscar Real Hermosilla y Luis Alberto Hernández.

Ambos fueron seleccionados por sus pares del capítulo regional de ARCHI, la Asociación de Radiodifusores de Chile, en una actividad organizada en conjunto con ChileVoces, la Asociación Gremial de Artistas de la Voz Hablada y la Seremi de Gobierno.

La ceremonia contó con la presencia de locutores, técnicos, propietarios de medios de Aysén, Puerto Cisnes y Coyhaique, así como familiares de los homenajeados. El Seremi de Gobierno subrogante, Tomás Laibe, destacó el rol de los trabajadores radiales en la región, afirmando: “Los ayseninos tenemos una historia común con los trabajadores/as radiales, pues en nuestra región los dueños de los medios de comunicación no son grupos empresariales que no conocemos, sino que son personas que están todos los días en nuestra comunidad y que son fundamentales, haciéndose parte de nuestros problemas, buscando la verdad, e interpelando a las autoridades, que es lo que corresponde.”

De igual forma, Oscar Real, locutor de radio Ventisqueros y uno de los homenajeados, agradeció el reconocimiento y señaló la importancia de la radiofonía para la historia de Aysén: “Esta región tiene particularidades, por eso agradezco infinitamente el reconocimiento. Quiero decir que la radio en Aysén, en nuestra zona, ha sido el puntal del desarrollo y el avance de la comunicación de los pobladores, de los lugares más lejanos, lo es y lo seguirá siendo, por eso me alegro por este reconocimiento al trabajador radial en la zona. Una tarea que nos queda es que nosotros los trabajadores radiales no dejemos pasar nunca más el 21 de septiembre, nuestro día, porque hacemos una labor insustituible. Un fundamento de la historia de Aysén, eso es la radiodifusión”.

Por su parte, Luis Alberto Hernández, con más de 30 años dedicados a las comunicaciones, destacó: “Agradezco a Dios por darme el talento, ya que soy autodidacta en esto de las comunicaciones. Agradezco también la capacidad de seguir trabajando, y si alguien tiene interés en trabajar en esto lo puedo capacitar. Me siento muy honrado por este reconocimiento”.

Carolina Ramírez, presidenta de ARCHI en la región de Aysén, también subrayó la importancia de reconocer a quienes se dedican a la radiodifusión, destacando: “es una tremenda labor la que realizan los radiodifusores en la región de Aysén, una región que está tan alejada del nivel central, y por eso es tan importante valorar el mundo radial, y el trabajo social que realiza el mundo de la radio; pero lo más importante y el pilar fundamental son los trabajadores radiales. Por eso quisimos hacer esta ceremonia en forma local. La verdad es que los galardonados tienen la experiencia, son protagonistas del mundo de la radio, trabajan y aún se desarrollan en nuestro medio con más de 60 años de trayectoria, en el caso de don Oscar Real y don Luis Hernández, con más de 35 años de experiencia en el mundo ligado a la radio. Eso es lo que valoramos, es lo que queremos dar a conocer, porque nuestros galardonados se merecen eso y mucho más”.

Cabe señalar que el Premio a la Trayectoria Radial no solo reconoce a las voces detrás de los micrófonos, sino también a todos los trabajadores que hacen posible la radiodifusión, desde quienes instalan las antenas, hasta el personal administrativo, locutores y técnicos, quienes con su labor permiten que las radios sigan funcionando.