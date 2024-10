Calisto valoró anuncio de Unidad Oncológica Modular pero apunta a necesidad de un Centro Oncológico permanente

El Diputado Miguel Ángel Calisto participó en la tercera mesa intersectorial convocada por la agrupación Onco Aysén, instancia en la que el parlamentario valoro la compromiso de la construcción de una Unidad Modular para atender pacientes oncológicos en el Hospital Regional, aunque apuntó a la urgente necesidad de contar de forma permanente con un centro oncológico en Aysén.

Coyhaique.- Según el legislador, “se ha levantado una mesa regional del cáncer acá en Coyhaique con distintas organizaciones que trabajan con pacientes que sufren esta enfermedad. Se está dando paso a un centro oncológico transitorio, de mejores condiciones, modular, con buen equipamiento, de tal manera que nosotros podamos ir subiendo de a poquito un paso más en la prevención, pero también en el control y en la atención a nuestros pacientes que se realizan estos tratamientos”.

“Sin embargo, necesitamos un Centro Oncológico definitivo, que permita que aquí se preparen los medicamentos para que la gente pueda ser tratada permanentemente a lo largo del tiempo en la región y no tenga que ser trasladada. Por lo tanto, este centro oncológico transitorio va a demorar cerca de uno o dos años en que se concrete, es lo que se nos ha informado en primera instancia, pero no perdemos de vista el centro oncológico definitivo”, afirmó.

Patricia Aburto, Presidenta de la Corporación Onco-Aysén, aseguró que “hoy día anunciaron un centro oncológico transitorio, lo que es un avance, aunque sabemos que no es la solución sustancial en relación a la materia del desarraigo, que es lo más relevante y en infraestructura, que es lo que se necesita para la región”.

“Se trata de una solución modular que va a estar emplazada en el Hospital de Coyhaique y esperamos poder darle forma a corto plazo. Vamos a estar pendientes de la hoja de ruta, de los cronogramas, de todo lo que sea necesario para poder estar como organización con más fuerza. Nosotros nos vamos a soltar la causa”, señaló.

Finalmente, la dirigenta aseguró que “sabemos que no es una solución concreta de lo que necesitamos, que es un centro oncológico en la región que esperamos que se pueda materializar en el nuevo Hospital de Coyhaique, pero hoy día es un gran avance poder a corto plazo tener este centro oncológico transitorio”.