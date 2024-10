Fiscalía organizó evento académico donde expusieron representantes del FBI, Carabineros, PDI y otras instituciones

“Contamos también con la participación de muchas personas de Coyhaique que asistieron como espectadores a estas sesiones”, explicó el Fiscal Regional Subrogante, Luis Contreras.

Coyhaique.- La Fiscalía Regional de Aysén organizó el 24 y 25 de octubre en el auditorio de la IV División de Ejército en Coyhaique, el séptimo simposio sobre El Futuro de la Investigación Criminal, donde expusieron representantes del FBI, Carabineros, PDI, Gendarmería y un académico experto en inteligencia artificial de la Universidad de Chile, quienes abordaron distintas materias relacionadas con el crimen organizado.

En este evento de vinculación con el medio del Ministerio Público, vigente desde el año 2018, estuvo presente el agregado jurídico del Federal Bureau of Investigation (FBI) para Chile, Perú y Bolivia, Isaac Delong y el agente especial del Federal Bureau of Investigation (FBI), Blaine Freestone.

Además, expuso el académico Richard Weber, líder del proyecto “Fiscal Heredia”, del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, Universidad de Chile y el General Jaime Velasco Bahamondez, Director de Control, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros de Chile, O.S.9.

Asimismo, presentó la Prefecta General, Consuelo Peña San Miguel, Subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI y el Prefecto Inspector, Maximiliano Mac-Namara Valderrama, Jefe de la Jefatura Nacional de Ciber Crimen.

Las presentaciones culminaron con la exposición del Coronel Bernardo Olivares González, Jefe del Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería de Chile.

AMPLIA ASISTENCIA

“Todos en conjunto abordaron diversos tópicos relacionados con el futuro de la investigación criminal”, explicó el Fiscal Regional Subrogante, Luis Contreras Alfaro. El persecutor penal añadió que “contamos también con la participación de muchas personas de Coyhaique que asistieron como espectadores a estas sesiones y pudieron realizar preguntas empapándose, en vivo y en directo, de las nuevas tendencias en investigación criminal en el mundo”.

El fiscal Contreras agregó que “hay un interés especial del Ministerio Público en relacionarse con la comunidad en estos temas, toda vez que nos permite interactuar con la gente en ámbitos que no son necesariamente relacionados con la comisión de un delito, sino que son actividades de carácter académico”.

Para el representante del Ministerio Público, “esto nos permite también a nosotros crecer como institución al conocer diversas posturas, diversas tendencias y nuevas investigaciones que se están realizando en estos temas en el mundo”.

INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Por su parte el General Jaime Velasco Bahamondez, Director de Control, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros de Chile, O.S.9, quien fue uno de los expositores, dijo que “sin duda que las temáticas que se desarrollaron durante estos dos días fueron de sumo interés, no solamente desde la perspectiva de plantear como Carabineros de Chile los procesos investigativos y las evoluciones que nosotros hemos tenido como Dirección Control, Droga e Investigación Criminal, sino que también obtener y tomar las distintas experiencias de las otras instituciones a nivel regional y también nacional”.

En tanto el Prefecto Inspector, Maximiliano Mac-Namara Valderrama, Jefe de la Jefatura Nacional de Ciber Crimen, quien también viajó desde Santiago, expresó que para “la investigación criminal hoy día, con la presencia de crimen organizado, es mucho más importante que exista una interrelación, una coordinación de los distintos entes y actores que participan en el combate al crimen organizado en sus distintas facetas. Yo me sentí muy bien, me sentí muy acogido por la audiencia”.

La Fiscalía Regional de Aysén efectúa una constante interacción con la comunidad tanto con colegios, dirigentes sociales, capacitaciones a policías y actividades académicas, entre otras.