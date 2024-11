Calisto tras reunión con Director del Servicio de Salud: “Estamos en una crisis en materia de cardiología”

El legislador, junto a la agrupación Cardiología para Aysén, le plantearon a la autoridad de salud la urgente necesidad de contar con especialistas y el equipamiento adecuado para atender a los pacientes cardiacos.

Coyhaique.- Consciente de la urgente necesidad de contar con más especialistas en la región, el diputado Miguel Ángel Calisto junto a la agrupación Cardiología para Aysén se reunieron con el director del Servicio de Salud, Juan Pablo Bravo, a quien le plantearon específicamente los problemas que deben enfrentar los pacientes que tienen afecciones cardiacas por la falta de cardiólogos y de equipamiento médico en la Región.

Según el diputado Miguel Ángel Calisto, “en este minuto hay cerca de 1.800 personas que están a la espera de una ecografía al corazón. Una ecografía al corazón es fundamental para saber y para detectar finalmente si hay algún tipo de patología más compleja o si una persona que está en tratamiento se está recuperando”.

“También tenemos una cifra que es escalofriante, es decir, más de 500 personas, adultos y niños, esperando una consulta para un cardiólogo. Por lo tanto, estamos en una crisis en materia de cardiología. Y por eso es que, si bien valoramos que hay un avance sustantivo respecto de la unidad de laboratorio de hemodinamia que viene para el año 2026 con el angiógrafo funcionando, el problema es qué hacemos en ese intertanto”, afirmó el legislador.

Calisto agregó que “es importante este trabajo que se está haciendo junto a la agrupación que se ha levantado a nivel regional. Vamos a venir en los próximos días a una nueva reunión con el Director del Servicio de Salud y su equipo para saber si se van a hacer operativos médicos estrictamente enfocados al tema del corazón, para solucionar la lista de espera en materia de ecografía del corazón y también de consultas por enfermedades coronarias”.

“Estamos en una situación compleja porque el corazón no avisa y en cualquier minuto el problema es mayor y muchas personas fallecen porque no saben que tienen enfermedades coronarias, solamente saben cuando tienen una situación más compleja y eso muchas veces no hay cómo abordarlo. Y por eso es tan importante que levantemos el tema a nivel regional y que exijamos que esto se instale de una vez en nuestro territorio”, indicó el legislador.

Por su parte, Juan Ruiz, paciente de cardiología y quien fue operado hace cinco meses, aseguró que “agradecido del diputado Calisto por la reunión que se sostuvo con la autoridad de salud, en donde se han podido aclarar varias cosas. Estamos esperanzados para que dentro del corto o mediano plazo los pacientes cardiacos no tengan que pasar lo mismo que pasamos nosotros”.

“En la región faltan especialistas, falta estructura, equipos médicos y todo, pero por lo visto esto avanza en buen camino, gracias al apoyo de nuestro diputado que siempre están dando la cara por la región y por cada uno de los pacientes.

Melany Rojas, cuyo esposo e hijos son pacientes cardiacos, aseguró que “mi hijo es usuario del marcapaso desde los 12 años y estamos a la espera de que le hagan su ecocardiograma a mi esposo y a mi hijo su telemetría, que ya hace un año que no tiene control. Y estamos a la espera porque no llegan cardiólogos, no está la enfermera que hace la telemetría y eso no puede seguir pasando en esta región.

Finalmente, Melany Rojas señaló que “aquí somos poquitos, pero en la región hay muchas personas que están igual que nosotros o peor. Entonces, es importante que nos unamos. Todos saben estas cosas, pero nadie las habla, no sé, no se dan conocer. Pero para eso estamos ahora nosotros, para tomar fuerza y difundir esta necesidad que tenemos”.