Con reconocimiento a encargadas de bibliotecas se celebraron los 30 años del programa Centro de Lectura y Biblioteca Escolar del Mineduc

En Coyhaique con un Encuentro Regional de Coordinadores/as y Encargados/as de Bibliotecas Escolares CRA de la Región de Aysén y bajo el lema “Ampliando Lecturas que construyen Historias”, se celebraron los 30 años del programa Centro de Lectura y Biblioteca Escolar (CRA), perteneciente a la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación.

Coyhaique.- Durante el encuentro en el que participó la Seremi Isabel Garrido se reconoció y destacó la trayectoria y gestión de coordinadoras y encargadas de las Bibliotecas CRA: Luz Marina Morales Oyarzún de la Escuela Comandante Luis Bravo de la comuna de Tortel; Maribel Tornería Vargas Molina de la Escuela Altamira de Coyhaique, Katherine Ortiz Molina del Colegio El Camino a la Fuentes de Coyhaique. Luz Garda Pradines Martinez de la Escuela Básica de Chile Chic, Nilda Iturra Osorio Liceo Raúl Broussain Campino de Puerto Aysén y Erica del Carmen Latorre Colegio Alianza Austral.

Puntos altos de la jornada fueron la presentación de Cuentos del Ñire “Cejabaja” a cargo de estudiantes de 4° Año Medio del Colegio Alborada de Coyhaique, en la asignatura de Historia y Geografía Trabaja en forma transversal el desarrollo de Habilidades de Lenguaje Integral. Y la destacada presentación de una actividad de Fomento Lector en la primera infancia a cargo del Jardín Infantil Vallecitos de Aysén. También se realizó la presentación y uso de Biblioteca Digital Escolar, que se encuentra a disposición de todas las comunidades educativas.

Reacciones

Isabel Garrido Seremi de Educación. “Las Bibliotecas Escolares CRA se han transformado en un sello de la política educativa de nuestro país y por ello estamos celebrando sus 30 años acompañados por Coordinadoras CRA y encargadas de bibliotecas a quienes hemos reconocido por su comprometido trabajo. Hoy relevamos el rol que tienen los libros y el goce por la lectura en el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. Las Bibliotecas Escolares CRA son el espacio que democratiza la cultura y pilar de todo el edificio del aprendizaje, por ello son fundamentales para la reactivación educativa”.

Erica Latorre, encargada Biblioteca CRA Colegio Alianza Austral: “Gracias por el reconocimiento, no me lo esperaba. Gracias a la organización, a la coordinadora del CRA de mi colegio, a mis colegas Beatriz y Bernardita con quienes trabajamos con harto esfuerzo y ganas porque nos gusta lo que hacemos. Nos encanta atender a los niños y niñas sobre todo los más chiquitos que son los que más van a biblioteca. A ellos les encanta leer. La biblioteca antes era un lugar más oscuro y silente. Hoy es un espacio más alegre, los niños disfrutan de los libros y nosotros también”.

Nilda Iturra Osorio encargada de biblioteca del Liceo Raúl Broussain Campino Llevamos 15 años en la biblioteca. ”Durante todo ese tiempo hemos trabajado para que los niños y niñas compatibilicen el uso de las pantallas, teléfonos con el uso de libros. A veces les resulta más fácil y rápido buscar un libro e internet que en la biblioteca, pero poco a poco nos hemos ido organizando en ese aspecto”.

Luz Marina Morales Oyarzún encargada de la Escuela Comandante Luis Bravo de Tortel. “Muy agradecida por el reconocimiento que es el primero que recibo en los 15 años que trabajo en la biblioteca. Mi experiencia ha sido genial en una escuela pequeña, donde los niños y niñas son muy cariñosos y respetuosos. Yo he aprendido mucho de ellos y espero que ellos hayan aprendido de mí y quiero agradecer el apoyo del director de la escuela, el Jefe UTP, los profesores, profesoras y asistentes de la educación y siempre trabajamos en equipo cuando preparamos actividades de fomento de la lectura, las cuales también son apoyadas por los apoderados”.

Las Bibliotecas Escolares CRA en cifras

En Chile existen 11.743 bibliotecas escolares (8.920 de educación básica y 2.823 de enseñanza media) distribuidas en 9.569 establecimientos. Esto equivale a más de un 85% de los establecimientos educacionales del país, teniendo un impacto muy positivo en aumentar la cantidad de libros por estudiante. En estos 30 años, los establecimientos educacionales han recibido cerca de 12 millones de libros, y hoy la Biblioteca Escolar Digital Escolar –plataforma que ofrece lectura digital gratuita– tiene más de 12.000 recursos educativos entre libros, audiolibros y revistas a las que pueden acceder todas y todos los estudiantes de los establecimientos subvencionados por el Estado.

El programa cuenta con Coordinadoras/as de bibliotecas CRA en todas las Seremis de Educación y en todos los departamentos provinciales. Más de 7.000 personas trabajan en estas bibliotecas como coordinadores pedagógicos, encargados de colección y asistentes.