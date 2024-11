En Coyhaique: Realizaron jornada de información y diálogo ciudadano sobre nuevo sistema de identificación

Con el fin de dar a conocer el nuevo sistema de identificación que comenzará a implementarse a partir del 16 de diciembre próximo, el Servicio de Registro Civil e Identificación llevó a cabo recientemente una jornada ciudadana, la que contó con la participación de funcionarios /as de distintos servicios públicos y autoridades regionales.

Coyhaique.- Cabe mencionar que el nuevo sistema de identificación incluye tecnología de punta para cumplir estándares internacionales, a su vez es más inclusivo, puesto que tendrá sistema braille, código QR, entre otras, así también la cédula de identidad y el pasaporte contemplan procesos de producción y personalización que garantizan la seguridad en sus ciclos de vida, lo que permite contar con una identidad confiable.

En este sentido, la directora del Servicio de Registro Civil e Identificación Patricia Verdugo explicó que “a raíz de la implementación de este nuevo sistema de identificación, se ha hecho un despliegue a través de toda la región, personalmente acompañé en cada oficina al equipo que está a cargo de la implementación en la región para informar y capacitar a los funcionarios, nosotros no vamos a cerrar oficinas en ningún momento solo vamos a tener apoyo en las oficinas cuando generemos el cambio tecnológico, porque a partir del 16 de diciembre empezamos a atender con este nuevo formato, que considera mayores medidas de seguridad en cédulas y pasaportes a nivel nacional, ahora pedirle a la comunidad cautela en cuanto a que si no tienen su cédula de identidad vencida, no la renueven simplemente por tener el nuevo documento, ya que vamos a estar con un sistema nuevo, y que se está en proceso de aprendizaje, ahora el proceso de marcha blanca debiera iniciarse próximamente y partirá en la oficina de Coyhaique”.

En tanto, el encargado de la unidad de terreno del Servicio de Registro Civil e Identificación Gerardo Silva se refirió a los cambios que posee la nueva cédula de identidad señalando que “ son diversos cambios los que trae la nueva cédula de identidad, muchos tienen que ver con normas internacionales, en este momento la cédula de identidad chilena es una de las más seguras a nivel mundial, puesto que la actual posee 15 medidas de seguridad, mientras que la nueva tiene 32, y en el pasaporte en este momento tenemos 25 medidas de seguridad las que en el nuevo documento se duplican, dichas medidas de seguridad se manifiestan en tres niveles, al tacto, visual y también auditiva, tiene sistema braile y código QR, entre otras”.

Mientras que el seremi de Justicia y DDHH Samuel Navarro Castro explicó que “participamos de una actividad en que informamos a la ciudadanía el nuevo sistema de identificación que comienza a regir próximamente, y que se mantiene la vanguardia desde el punto de vista tecnológico, de seguridad que nos da nuestro sistema de identificación tanto a nivel nacional como internacional, porque no solo se cambia la cédula de identidad, sino que también el pasaporte que son elementos reconocidos y que nos abren la puerta al mundo” indicó.

Finalmente, señalar que el pasaporte y cédula de identidad actuales seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que no es necesario renovarlos en diciembre, manteniendo los precios actuales $3.820 para cédulas y $69.740 (50 páginas) para pasaporte