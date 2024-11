Calisto valora aprobación de recursos para el bono de zonas extremas de las manipuladoras de alimento

Como una gran noticia calificó el diputado Miguel Ángel Calisto la incorporación en el Presupuesto de Educación 2025 de los recursos para el bono de Zonas Extremas para las Manipuladoras de Alimento, instancia donde además se logró un protocolo que incluye el índice de manipuladoras por ración, herramienta que permitirá al Estado fiscalizar y así evitar vulneraciones a sus derechos laborales.

Valparaíso.- Según el diputado Miguel Ángel Calisto, “quiero resaltar el esfuerzo, el trabajo que ha hecho la Federación Nacional de Manipuladoras de Alimento, FENAMA, para sacar adelante este compromiso de protocolo con el gobierno que fue respaldado también por nosotros en la Cámara de Diputados en el marco de la discusión del presupuesto”.

“Las manipuladoras de alimento cumplen con un rol fundamental en nuestro país. Nos tienen posicionados a nivel internacional como uno de los mejores programas de alimentación y eso es gracias al trabajo que realizan todos los días nuestras manipuladoras de alimento. Se logró incorporar el índice de manipuladoras por ración de tal manera que también sea un instrumento fiscalizable por parte de los instrumentos del Estado para garantizar que se le cumplan sus derechos laborales, porque ellas le hacen la pega al Estado. Por eso es que es tan importante que se cumplan entonces todos los procesos de fiscalización”, aseguró.

Calisto aseguró que “del mismo modo, logramos el bono zona extrema una vez más y esto es gracias al esfuerzo de las dirigentes de nuestra región, que están siempre comprometidas y además que se lo merecen, porque se trata de lugares aislados. Muchas veces son las manipuladoras que sacan de su propio bolsillo para incluso comprar comprar cosas que a veces no llegan por distintas cuestiones de logística o por clima”.

“Yo creo que hay que destacar el trabajo que ellas realizan, porque le dan dignidad a nuestros niñas y niños. Así que felices de poder haber logrado este objetivo juntos, y lo más importante es que vamos a seguir fiscalizando que lo que está escrito en el protocolo por parte del gobierno hoy día se cumple”, indicó el legislador.

Por su parte, Deyanira Sanhueza, dirigenta de Fenama, aseguró que “quiero darle las gracias al diputado Calisto por haber estado con nosotros, por haber acogido nuestro petitorio. Por fin se nos logró incorporar en nuestro contrato individual el 70×1 y el 40×1 en jardín, estamos muy contentas la verdad porque nos han vulnerado demasiado en nuestros lugares de trabajo”.

Finalmente, la dirigenta señaló que “también estamos contentas con el bono de Zonas Extremas que logramos también como Federación Fenama, logramos sacarlo. Esperando que esto se empiece ya a fiscalizar con mayor regularidad y que esto no se detenga. Esperamos que no nos abandonen por ningún lado porque las empresas no cumplen con los protocolos”.