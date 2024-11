Sistema de Admisión Escolar (SAE): comienza el Período Complementario de postulación a colegios

La Seremi de Educación Isabel Garrido recordó que este periodo está dirigido especialmente a aquellas familias de niños y niñas que no han sido asignados a algún establecimiento, ya sea porque no postularon en el periodo principal o bien no fueron asignados por algún motivo al establecimiento de su preferencia

Coyhaique.- El Ministerio de Educación informa que este viernes 15 de noviembre comenzó el Período Complementario de postulación al Sistema de Admisión Escolar (SAE), el que se extenderá por una semana hasta el viernes 22 de noviembre, a las 14:00 horas.

Al respecto, la seremi de Educación Isabel Garrido recordó que el SAE es una plataforma que permite a las familias postular los establecimientos públicos o subvencionados que sean de su interés. Si bien puede ser ocupado por todas las familias, esta nueva etapa está habilitada principalmente para quienes no postularon en el Período Principal; quienes no tuvieron asignación de establecimiento en el Período Principal ni en la lista de espera y quienes rechazaron su establecimiento asignado en el Período Principal o en la lista de espera.

En el Período Complementario participan más de 7.500 establecimientos de todo el país que aún tienen vacantes disponibles.

Isabel Garrido señaló que en la región de Aysén hay 70 establecimientos que todavía tienen cupos.

“Por lo tanto, invitamos a las familias a hacer una postulación informada a través de plataforma de admisión escolar para conocer los proyectos educativos y reglamentos internos de los colegios y así hacer la elección de aquel que responda s las expectativas y preferencias de las familias y las y los estudiantes”.

Respecto a la indicación aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados en el marco de la discusión presupuestaria, que suspendería el SAE para el año escolar 2026, el ministro de Educación Nicolás Cataldo afirmó que esa decisión “no suspende ni pone en riesgo el proceso en curso para la Admisión Escolar 2025, en ninguna de sus etapas, por lo que el Período Complementario sigue en pie, y aquellas familias que ya obtuvieron un cupo en el Período Principal deben matricularse en los establecimientos entre el 5 y el 13 de diciembre de este año”.

Instrucciones para usar el SAE

Para usar el SAE en el Periodo Complementario, el Mineduc recomienda seguir estas instrucciones:

1. Ingresar a la plataforma: en www.sistemadeadmisionescolar.cl pueden registrarse para ingresar a su cuenta y encontrar toda la información necesaria para postular.

2. Buscar establecimientos: en la plataforma encontrarán una vitrina de establecimientos (https://admision.mineduc.cl/vitrina-vue) que sirve para revisar los datos de los proyectos educativos que participan en el proceso, filtrándolos por región, comuna, nivel y tipo de jornada, Programa de Integración Escolar (PIE), entre otros criterios.

3. Revisar los proyectos educativos: en esa vitrina pueden revisar los datos del SIMCE, índices de desarrollo social y personal, infraestructura, actividades extraprogramáticas y ubicación geográfica de los establecimientos y elegir los que más se ajusten a sus necesidades y expectativas.

4. Postular al menos a seis establecimientos: se recomienda marcar al menos seis establecimientos distintos en orden de preferencia, porque mientras más establecimientos ingresen, más opciones tendrán de obtener un cupo.

5. Descargar el comprobante: una vez que envíe la postulación, debe descargar el comprobante, que asegura que el proceso fue realizado correctamente.

6. Postular solo si lo necesitan: si bien todos pueden usar el SAE, se recomienda no hacer postulaciones para “probar suerte”, ya que, si un estudiante tiene un establecimiento, postula en el SAE y queda asignado a uno nuevo, liberará el cupo de su establecimiento actual, independiente de si acepta o rechaza su asignación.

7. La postulación no es por orden de llegada: las familias una semana para postular, entre el viernes 15 de noviembre y el viernes 22 de noviembre (hasta las 14:00 horas). Incluso pueden modificar el orden de preferencias, agregar establecimientos o eliminar su postulación hasta que se cierre el proceso. De realizar esas modificaciones, debe volver a descargar el comprobante.