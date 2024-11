Reforma previsional avanza: Comisión de Trabajo del Senado aprueba ad referendum reemplazo de multifondos por Fondos Generacionales

Además, el Ejecutivo culminó la exposición de los cambios al régimen de inversión y presentó las modificaciones propuestas a las llamadas comisiones indirectas.

Coyhaique.- Este miércoles 13 de noviembre la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó, ad referendum, transitar desde el actual esquema de Multifondos a uno de Fondos Generacionales, propuesta que está incorporada en la reforma previsional que presentó el Gobierno.

Por otro lado, el Ejecutivo culminó con la exposición de los cambios al régimen de inversión y presentó las modificaciones propuestas a las llamadas comisiones indirectas, que se cobran con cargo a los fondos de pensiones.

Tras la sesión, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, valoró el respaldo a la propuesta y explicó que el sistema de Fondos Generacionales “lo que hace es que los fondos de los afiliados se van a establecer en base a un sistema en el cual mientras más jóvenes las personas, más exposición al riesgo es la inversión para obtener mejores rentabilidades, pero que se van transformando durante el transcurso de los años a un régimen más conservador, para dar mayores garantías cuando se está cerca de la jubilación”.

La autoridad, que estuvo acompañada por el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, y el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, agregó que el paso a los Fondos Generacionales permitirá evitar el riesgo actual como, por ejemplo, que trabajadores jóvenes se ubican en fondos conservadores, perdiendo la posibilidad de lograr una mayor rentabilidad, o que afiliados más próximos a la edad de pensión se vean expuestos a pérdidas por estar en fondos más riesgosos, las que no alcanzan a recuperar en tiempo oportuno.

El subsecretario Reyes indicó que “en esta sesión hemos avanzado un paso más en este proceso de ir discutiendo una reforma del sistema de pensiones, en la Comisión de Trabajo del Senado. Hoy los Fondos Generacionales fueron aprobados ad referéndum; también, resolvimos algunas dudas sobre el Régimen de Inversiones y alcanzamos a iniciar la discusión sobre las llamadas comisiones indirectas de administración de estos fondos”.

Aysén: avances son valorados positivamente

La Seremi de Trabajo y Previsión Social, Camila Covarrubias, valoró positivamente los avances en el proyecto de ley, “Este proyecto de ley no está ajeno a complejidades y debates en la opinión pública, pero debemos valorar la disposición al diálogo y a la apertura que hemos tenido para llegar a acuerdos en ciertos puntos, porque los pensionados ya no pueden seguir esperando, y ese sentido de urgencia lo debemos asumir como sociedad, debemos hacernos cargo entre todos y todas”, manifestó la autoridad.

“La propuesta de la reforma aprobada ad referendum este miércoles se suma a las cinco medidas que la Comisión de Trabajo del Senado ya había aprobado antes: la ampliación del Seguro de Lagunas Previsionales del Seguro de Cesantía; el alza del tope imponible; mecanismos simplificados para la cotización de independientes voluntarios; la ampliación del universo de afiliados voluntarios que podrían recibir el pago de cotizaciones por parte de un tercero y, por último, cambios a la cobranza previsional. Esperamos que se siga avanzando para continuar con el acuerdo político, según el cual, en enero 2025 se debería despachar este proyecto de ley desde el Senado a su tercer trámite en el Congreso. Ya han pasado tres intentos, tres Gobiernos y debemos lograr avances por el bien de nuestros pensionados que ven con ilusión una mejora en las bajas pensiones que actualmente reciben y que no les alcanza para vivir una verdadera jubilación, luego de muchos años de trabajo”, detalló la Seremi de Trabajo y Previsión Social, Camila Covarrubias.

Fondos Generacionales

De acuerdo con la exposición del Ejecutivo, el sistema de multifondos, que opera desde 2002, en algunas oportunidades ha llevado a que las personas afiliadas tomen decisiones respecto de la selección del fondo que las perjudican.

Por ejemplo, en base a datos de la Superintendencia de Pensiones, personas afiliadas experimentan pérdidas al intentar ganarle al mercado o tratar de seguirlo en una u otra dirección con información pasada. Como consecuencia de aquello, el 72,3% del 1,8 millón de afiliados que efectuaron traspasos masivos entre marzo de 2014 y mayo de 2021, hubieran tenido un mejor desempeño si, en vez de traspasar sus fondos, hubieran estado en el fondo que la normativa define por defecto para su edad.

Así, el Gobierno propone en la reforma previsional transitar a un modelo de Fondos Generacionales, que consiste en instrumentos de ahorro para pensión que se estructuran en torno al concepto de ciclo de vida.

Bajo este esquema, los afiliados que tienen un horizonte de pensión similar se agrupan en un mismo fondo. Es decir, son asignados a un fondo según su fecha de pensión y sus ahorros previsionales son mantenidos en él durante toda su etapa de acumulación.

En este sentido, el fondo generacional sigue un Régimen de Inversión que va evolucionando, pasando desde una composición de las inversiones con mayor exposición a instrumentos de riesgo, conforme las personas que están en él son más jóvenes, a uno cada vez más conservador según se acercan a la edad de retiro. Así, los afiliados no requieren preocuparse de elegir el fondo adecuado, como en el esquema de multifondos, porque es el fondo el se adecúa de acuerdo al ciclo de vida de quienes lo integran.

La propuesta considera al menos la creación de 10 fondos generacionales para la etapa activa, con generaciones agrupadas cada cinco años. También incluye la generación de fondos específicos para la etapa de desacumulación; es decir, en el período de jubilación. Los límites de inversión en ambos casos serán definidos en el Régimen de Inversión del sistema.

Régimen de inversión y comisiones indirectas

Además, el Ejecutivo culminó hoy la exposición de los cambios al Régimen de Inversión, para lo cual la reforma propone una flexibilización en materia de límites de inversión, otorgando mayores facultades para su definición y determinación al Régimen de Inversión. Estas modificaciones persiguen como objetivos la construcción de portafolios con una mirada en el largo plazo por parte de los gestores; facilitar el acceso a mejores combinaciones de riesgo/retorno, flexibilizando la regulación de inversiones (mantener límites relevantes en la ley, más la posibilidad de incorporar medidas de riesgo y carteras de referencia en el Régimen de Inversión); y que la implementación de los cambios se realice acotando el eventual impacto en los fondos.

Por otro lado, se inició la discusión en torno a modificar la regulación de las llamadas comisiones indirectas. De acuerdo con la exposición del Gobierno, es una práctica habitual en la gestión de inversiones de fondos de pensiones invertir a través de fondos administrados por especialistas en mercados o en tipos de activos que requieren conocimientos específicos, con cargo a los mismos fondos invertidos de esta manera. En la actualidad, la ley permite invertir los ahorros de pensiones tanto en fondos locales como extranjeros.

La reforma previsional, con el objetivo de limitar gastos excesivos de los Fondos de Pensiones, propone establecer un límite general a las comisiones por medio del Régimen de Inversión.

De forma adicional, y para que los gestores asuman en forma directa la gestión de activos nacionales, en que tienen conocimiento, experiencia y acceso a información, se propone que la ley establezca que no se pueda pagar, con cargo a los fondos de pensiones, comisiones a vehículos de inversión o mandatarios que inviertan más de un 10% en instrumentos de emisores nacionales transables en mercados públicos. Ello, sin embargo, no aplicaría a los activos alternativos, los cuales exigen conocimiento específico de gestión de empresas y gestores.

Del mismo modo, los gestores deberán enviar al afiliado información sobre las comisiones indirectas, en la forma y para los periodos que determine la Superintendencia de Pensiones mediante norma.