Juventudes de Puerto Aysén y Coyhaique finalizan proceso formativo como Agentes de Cambio

El Instituto Nacional de la Juventud junto a los municipios de las comunas de Coyhaique y Aysén, trabajaron durante el año 2024 con las juventudes en el proceso formativo Agentes de Cambio.

Aysén.- Esta iniciativa es parte del programa Compromiso Joven, impulsado por el Instituto Nacional de la Juventud y que tuvo por objetivo aumentar los niveles de participación de las juventudes en acciones de desarrollo comunitario local, a través del trabajo en conjunto con las distintas municipalidades, fomentando las habilidades y potenciando los diferentes liderazgos de las juventudes en la región de Aysén.

Para el director regional de INJUV Aysén, Camilo Triviño Urtubia “reconocer a las juventudes como agentes de cambio es fundamental, porque ellas representan una fuente de energía, creatividad y visión de futuro que puede transformar nuestra sociedad de manera profunda. En un mundo que enfrenta desafíos complejos como la crisis climática, la desigualdad y la necesidad de una mayor cohesión social, las juventudes aportan nuevas perspectivas y soluciones innovadoras. Por eso, es crucial brindarles herramientas que fomenten su participación activa y positiva, permitiéndoles desarrollar habilidades y conocimientos que potencien su impacto en la sociedad. Al empoderar a las juventudes, no solo les damos un rol activo en su propio desarrollo, sino que también contribuimos a la construcción de un futuro más justo, inclusivo y sostenible para todos”.

Por su parte, el alcalde (s) de Aysén, Óscar Azócar, indicó que “apostar por los jóvenes siempre es positivo. Así que felices de contar con nuestra oficina municipal de Asuntos Juveniles y, a su vez, con un gran aliado como es INJUV, para levantar iniciativas y con ello, prestarles la atención necesaria a un grupo etario tan relevante en la sociedad, como son nuestros jóvenes”. Añadió que “agradecemos a INJUV, a nuestras organizaciones, a las autoridades, pero especialmente a nuestros jóvenes, quienes se han hecho parte de este desafío, por lograr una comuna donde la juventud tiene voz, tiene aspiraciones y tiene anhelos. Y nosotros como administración, muchos deseos de que éstos puedan ser cumplidos”.

Jóvenes agradecidos

“Desde el comienzo percibí un gran interés y motivación por parte de todo el equipo de INJUV para guiarnos en este camino, las jornadas de trabajo nos permitieron compartir experiencias de vida, valores e ideas innovadoras en beneficio de Puerto Aysén, ya que dentro del grupo se manifestaban las mismas ganas de impulsar el desarrollo de nuestra querida ciudad. Para mí fue muy esperanzador ver a más juventudes interesadas en el cambio positivo, fue una gran experiencia. Es muy importante que estas instancias no queden en el olvido, motivan a las y los jóvenes, les entregan las herramientas y la seguridad para atreverse a crear y ser parte del cambio”, indicó Alexia Leal Valladares, joven de la comuna de Aysén.

En tanto, Viviana Barrientos Stone, joven de la comuna de Coyhaique, destacó el trabajo de INJUV y señaló que “fue una experiencia bastante buena, incluso fuera de eso INJUV siempre está haciendo apañe a cualquier proyecto que se sugiera y eso es una gran ventaja, pues tanto el director como sus funcionarios tienen una mente amplia y toda la disposición para hacer las cosas en un buen ambiente y sacar provecho. Me gustaría que INJUV siga realizando este tipo de instancias, siento que es una gran propuesta para que se puedan realizar cosas diferentes en la región, dando la oportunidad a muchos, no solo de participar, sino de tener una actividades entretenidas para distraerse”.

Finalmente Lorena Cuyul Vidal, joven de la comuna de Aysén, sostuvo que “realmente la experiencia en Agentes de Cambio fue un pequeño inicio en nuestras vidas, las tutorías nos entregaron conocimientos valiosos que apreciamos profundamente. Desde ahora a en adelante, en base al conocimiento adquirido, por nuestra propia cuenta trabajaremos por lograr un bienestar social, enfocado en mi caso principalmente en las juventudes de mi comunidad. Con mis compañeras y compañeros de Puerto Aysén hemos mantenido el contacto pese a que el programa ya finalizó, después de todo, sabemos que al unir nuestras ideas y fortalezas podremos trabajar mejor por un bien común.