Sandoval llamó a optimizar gasto público y poner énfasis en las necesidades de la comunidad, durante discusión del Presupuesto 2025

Parlamentario reiteró su preocupación por nulo avance de los 140 Km. de pavimentos en ruta 7 comprometidos por el Gobierno, así como la baja ejecución presupuestario del GORE en Aysén, entre otros temas

Valparaíso.- Un llamado a optimizar el gasto público y poner énfasis en las distintas necesidades de la comunidad, realizó el senador David Sandoval, en el marco de la discusión del Presupuesto 2025, que se está debatiendo y votando durante esta semana en la Cámara Alta.

El parlamentario dijo que “en un periodo en el cual las necesidades se multiplican y los recursos cada vez son más escasos, más aún por los problemas de rendimiento de nuestras actividades económicas, es necesario (hacer) algunos cambios en lo que significa el gasto público”, haciendo hincapié en la calidad y oportunidad de la inversión pública.

En esa línea, dijo que se deben realizar algunos ajustes, considerando, por ejemplo, lo que pasa en el MOP y el nulo avance del compromiso gubernamental de pavimentar 140 Km. de la Carretera Austral. “No se está cumpliendo la meta que el propio presidente Boric dijo en la región de Aysén (…) no se ha hecho un metro de estos compromisos”, recalcó.

Sandoval también hizo hincapié en el funcionamiento de los Gobiernos Regionales, donde considera que también hay ahí una tarea fundamental de optimizar su funcionamiento, lamentando que, a septiembre pasado, la ejecución presupuestaria en Aysén sea del 23,9%. “Los gobiernos regionales, que tienen una cantidad importante de recursos, (estos) no se están gastando y va a pasar lo mismo que el año pasado”, recordando que en noviembre de 2023 “teníamos una ejecución similar y al 31 de diciembre el promedio superaba el 95,98%”.

En el tema de Energía, cuestionó que dicho ministerio destine casi la mitad de su presupuesto para el traspaso al fondo que se le entrega a ENAP. “Toda una estructura institucional dedicada exclusivamente para que durante el año le traspasemos los recursos que se le están asignando para el subsidio para la calefacción de los vecinos de la región de Magallanes”, indicó.

“Aquí tenemos urgencia de cómo somos capaces de optimizar la inversión, para sacar el mayor rendimiento a los recursos que se están asignando, porque evidentemente hay aquí situaciones que hay que corregir”, subrayó.

Finalmente, también se refirió al programa de asentamientos precarios. “No nos olvidemos que la gran causa de la fuerte caída de los asentamientos precarios es porque se le puso la plata a gente que se la llevó para su casa, para hacer otras cosas que no tenían nada que ver con la atención de quienes son los más vulnerables”, agregando que “también aquí hay una reducción de recursos que hay que corregir. Nadie quiere gente en campamento, queremos las mejores condiciones”.